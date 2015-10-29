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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de kaybolan mülteci çocuk ölü bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Ekim'den bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Muhammed ölü bulundu.

29 Ekim 2015 22:43


Polisin verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin gösterdiği aracın bagajında bulunan çocuk cesedinin Muhammed'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, kesinleşmiş kimlik ve ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra duyurulacağını belirtti.

'Şüpheli, annesine itiraf etmiş'

Muhammed'in izini araştıran polis ekibinden Winfried Wenzel, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Buna göre şüphelinin annesi polisi aradı. Zanlının annesi, "Oğlum bana her şeyi itiraf etti" dedi. Bunun üzerine yakalanan şüpheli, bagajda bulunan cesedi polise gösterdi.

Minik Muhammed, annesi ve kardeşleriyle birlikte Berlin'de bir mülteci kayıt merkezinde beklerken bir anda gözden kaybolmuş, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, 30 yaşlarında bir kişinin Muhammed'in elinden tutarak mülteci merkezinden götürdüğünü ortaya çıkarmıştı.

Muhammed'in ailesinin iki yıl önce Bosna'dan geldiği ve sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

'İnsanlık dışı eylem'

Berlin Eyaleti Çalışma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek Kolat, Muhammed'in ölümüne tepki gösterdi. "Bu, tarifi imkansız, korkunç ve insanlık dışı bir eylemdir" ifadesini kullanan Dilek Kolat, "Bu aile korunmak için Almanya'ya kaçtı. Şimdi yavrularını kaybettiler" diye konuştu.

Berlin Başpiskoposu Heiner Koch, Muhammed'in ölümüyle ilgili Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamada bulundu. Aileye baş sağlığı dileyen Başpiskopos Koch, "Muhammed'in ölüm haberinin kendisini sarstığını, derin kedere boğulduğunu" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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