Berlin'de Irkçı Parti AfD Karşıtı Büyük Miting

Mahmut Tosun / Berlin, 23 Ekim (DHA) - Almanya’da son genel seçimlerde ırkçı parti AfD’nin parlamentoya girmesi, Berlin’de düzenlenen büyük bir mitingle protesto edildi.

2017 seçimleri sonucunda, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin Almanya’da meclise girebilmesinin yankıları sürüyor. Son seçimlerde %13 oy alarak parlamentoya girmeyi başaran, ırkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle tanınan aşırı sağcı parti AfD (Almanya İçin Alternatif Partisi) Berlin’de düzenlenen bir mitingle protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendikaların desteklediği, AfD ve ırkçılık karşıtı miting, Berlin’in tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirildi.

Yükselen Aşırı Sağ Populizme Dikkat

Gösteride söz alan konuşmacılar Almanya’da artan sağ populizme ve ırkçılığa dikkat çekti. 2. Dünya Savaşı deneyiminden sonra, ülkede ilk kez ırkçı sağın bu denli zemin bulmasının beraberinde getireceği tehlikelere vurgu yapıldı. Mitinge katılanlar ise üzerinde “AfD’yi Durdurun”, “Mecliste Irkçılığa Hayır”, “Kalbim Çeşitlilik İçin Atıyor” gibi sloganlar yazan dövizler taşıdı.

AfD Demokratik Bir Parti Değil

Mitinge, Berlin’de faaliyet gösteren Türk derneklerinden Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da katıldı. TBB Yönetim Kurulu Sözcüsü Ayşe Demir, \"AfD Partisi demokratik bir parti değil; o nedenle diğer demokrat partilerin kesinlikle bu partiyle herhangi bir şekilde işbirliğine girmemesi gerekiyor” dedi.



Görüntü dökümü

-Miting alanından görüntüler

-Konuşmalardan görüntü

-Röp. : TBB Yönetim Kurulu Sözcüsü Ayşe Demir

-Yürüyüşten görüntü