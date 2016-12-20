Berlin'de hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Berlin'in işlek merkezlerinden Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi önündeki Noel panayırına bir TIR'ın girmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Nice saldırısını hatırlatan olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 49 kişinin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili olarak Twitter üzerinden bilgi veren Berlin polisi, bu sabah "Breitscheid Meydanı'nda muhtemel terör saldırısı ile ilgili alınan tüm emniyet önlemleri hızla ve gerekli titizlikle devam ediyor" mesajını paylaştı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yürüten yetkililer olayın kaza olmasının ihtimal dışı bırakıyor. Polis yetkilileri, "TIR'ın Noel panayırındaki kalabalığın üzerine bilinçli olarak sürüldüğünden" yola çıktıklarını söyledi.

Bir polis sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, TIR şoförünün kimliğinin henüz belirlenmediğini kaydetti. Ancak basına yansıyan bilgilere göre TIR şoförü olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin, Almanya'ya mülteci olarak gelen bir Pakistanlı ya da Afgan olduğu ileri sürülüyor.

Terör ihtimali

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de olayla ilgili yaptığı açıklama "Birçok şey buna işaret etse de şu anda saldırı kelimesini ağzıma almak istemiyorum" dedi. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jaeger de "Şu ana kadar tüm öğrendiklerimizden sonra bir terör saldırısı olduğundan yola çıkabiliriz" şeklinde konuştu.

Tırın Polonya plakalı olduğu tespit edilmişti. Polonya televizyon kanalı TVN24'e konuşan tırın sahibi Polonyalı nakliyatçı Ariel Zurawski, dün akşam yaptığı açıklamara kuzeni olan şoförle öğleden sonra saat 16'dan beri bağlantı kuramadığını, telefonlara cevap verilmediğini belirterek, tırın kaçırılmış olabileceğini kaydetti.

Zurawski, İtalya'dan çelik taşıyan tırın, yükünü salı günü Berlin'e teslim etmesinin planlandığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/BK/SS/HS