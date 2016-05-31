Berlin'de havacılık şöleni



Almanya'nın en önemli hava ve uzaycılık fuarı olan ILA'nın Le Bourget ve Farnborough'da düzenlenen Fransız ve İngiliz havacılık fuarlarından farkı yok. İki yılda bir düzenlenen fuarı 230 bin kişi ziyaret ediyor. Fuara yenilik getirmeyi düşünen organizatörler katılımcı kuruluşların masraf azaltmak için yaptığı ricayı dikkate alarak fuarın altı yerine dört gün sürmesini kararlaştırdılar. Alman hava ve uzaycılık sanayi konfederasyonu başkanı Volker Thum fuara şeklen kazandırdıkları yenilikleri de şöyle anlattı: "Tıpkı Le Bourget ve Farnborough'daki gibi devam ettirmemiz de mümkündü. Ama farklı olmak ve Almanya'nın küresel piyasadaki gücünü sergilemek istedik. İnovasyon ve ileri teknolojiyi ön plana çıkardık. Almanya'daki üniversite ve yüksek okullarla, hava ve uzaycılık merkezi, havacılık sanayi ve orta ölçekli şirketler arasında mükemmel işbirliği yapılıyor. Dünya piyasasında bize avantaj sağlayan bu özelliğimizi göstermek istiyoruz."

Uluslararası Havacılık Fuarına bu yıl 37 ülkeden bin 17 şirket ve kuruluş katılıyor. İlk kez yeni kurulan yaratıcı şirketler de Berlin'de ürünlerini tanıtacak. Fuara başvuran 140 şirketten 50'si yeni geliştirdikleri teknolojileri tanıtıp büyük üreticilerle işbirliği yapma imkânlarını araştıracak. Dördüncü sanayi devrimi ve üç boyutlu yazıcıları konu alan bir dizi konferans ve seminer de düzenlenecek. Airbus şirketinin yan kuruluşlarından Apworks üç boyutlu printer teknolojisiyle neler yapılabileceğini kısa süre önce yazıcıdan motosiklet çıkararak göstermişti. Airbus fuara üç boyutlu printer prensibiyle parçaları üretilip monte edilen uçak prototipini getiriyor. 'Thor' adındaki dört metrelik uçak modeli 50 'yazılmış' parçadan oluşuyor. Uçağın sadece motorları ve kumanda ekipmanı klasik teknolojiyle yapılmış.

İnovasyon fuarı

Jet motoru imalatçısı MTU şirketi de Berlin Uluslararası Havacılık Fuarı'nda inovasyon gösterisi yapacak. Şirketin basın sözcüsü Martina Vollmuth yakıttan yüksek tasarruf sağlayan yeni model uçak motoru hakkında şöyle konuştu: "Bu motor sayesinde bir hamlede yüzde 15'lik yakıt tasarrufu sağlayabildik. Bu aynı zamanda karbondioksit emisyonunun da aynı oranda azalması demek. Bir başka özelliği de, yarı yarıya daha az gürültü çıkarması. Jet türbininin mimarisi tamamen yeni olup teknolojideki büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Motoru daha da mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz."

Bu yıl 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Amerikan Boeing şirketi Berlin'deki fuara ilk kez katılıyor. Boeing'in yenilikleri arasında Alman ve diğer Avrupa ülkelerindeki tedarikçi şirketlerin katkısıyla geliştirilen ileri teknoloji çözümleri yer alıyor. Boeing 777X modelinin yakıt tasarrufu sağlayan yeni model kanat ucunun bazı parçaları Alman Liebherr-Aerospace Lindenberg tarafından geliştirilmiş.

Fuarın gösteri uçuşları koordinatörü Wolfram Cornelius Airbus'un yeni yolcu uçağı modeli A350'nin her gün gösteriye çıkacağını, Antonov şirketinin yeni nakliye uçağı A178 ile Alman Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter avcı bombardıman uçağı ve MİG29'un da gösteri uçuşları yapacağını açıkladı.

Hava muhalefeti

Havacılık sanayinin askeri alandaki işleri yıllardır kötüye gidiyor. Fuar alanındaki hangarında Eurofighter ve savaş helikopteri Tiger'i teşhir eden Alman Hava Kuvvetleri aynı zamanda askeri personel kazanmak için bir de kampanya başlattı. Basın sözcüsü Stefan Kamp silahlı kuvvetlerin kariyer yapmak isteyenlere geniş imkânlar sağladığını ve teknik meslek eğitimine ağırlık verdiğini söyledi.

Fuarda 700 Alman askeri görev yapacak. Aralarında havanın güzel olmasını dileyen çok sayıda pilot da var. Son günlerde bütün Almanya'yı etkisi altına alan fırtına, güvenlik önlemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan uçuş izni testlerinin aksamasına yol açmıştı. Bu testlerden geçen pilotlara seyircili gösterilerde uçma izni veriliyor. Pazartesi günü fırtına yüzünden hangarlarına hapsolan uçaklar güneşin ısıttığı Berlin'e gelememişti.