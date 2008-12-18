Berlin'de gündem: Türklere istihdam

Almanya'da Berlin Eyaleti Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Heidi Knake-Werner, özellikle Türklerin işsizlikten büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, göçmenlere istihdam olanağı sağlanması konusunun gelecek yıllarda da en önemli görevleri olacağını söyledi.



Knake-Werner, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) tarafından düzenlenen "Berlin'deki göçmenlerin iş piyasasındaki durumu" toplantısında yaptığı konuşmada, geçen 3 yılda on binlerce göçmenin işini kaybettiğini, bundan da en fazla Türklerin etkilendiğini belirterek, "Göçmenlere istihdam olanağı sağlanması konusu gelecek yıllarda en önemli görevimiz olacak" dedi.



Bu alanda büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Knake-Werner, buna rağmen Berlin'de dünyanın diğer büyük şehirlerinde olduğu gibi sorunların yaşanmadığını, bunun da sosyal adaleti her zaman sağlamaya çalışmalarından kaynaklandığını ifade etti.



Berlin'de vasıflı ve yüksek eğitimli göçmenlerin oranının diğer eyaletlere göre daha fazla, ancak göçmenler arasındaki işsizliğin de diğer eyaletlere göre daha yüksek olduğunu belirten Knake-Werner, bu durumun değişmesi için gelecek yıllarda da çeşitli projelerle yoğun çaba harcayacakların söyledi.



Knake-Werner, göçmen gençleri itfaiyecilik ve polislik gibi mesleklere de özendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



TBB sözcüsü Safter Çınar tarafından yönetilen toplantı çerçevesinde, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) temsilcisi Karl Brenke, Berlin ve tüm Almanya'daki göçmenlerin istihdam durumuna ilişkin olarak 2005 yılı verilerine dayanarak hazırladığı rapor hakkında bilgi verdi.



Brenke konuşmasında, Berlin'in büyük sosyal sorunları olduğunu, yardım parası alan göçmenlerin sayısının diğer eyaletlere göre çok yüksek olduğunu belirterek, göçmenler arasındaki işsizliğin ülke çapında Almanlar arasındaki işsizlikten daha fazla olduğunu ifade etti.



Göçmenlerin genel olarak Almanlara göre daha az eğitimli olduklarını, Türkler arasındaki eğitimsizlik oranının da diğer yabancılara göre daha fazla olduğunu kaydeden Brenke, bu nedenle istihdam alanında da başarısız olduklarını, bu nedenle çok küçük yaşlardan itibaren eğitime önem verilmesi ve ailelerin de okullarla iletişim içinde olmaları gerektiğini, oranı daha az olmakla birlikte Almanlar arasında da bu tür sorunların mevcut olduğunu sözlerine ekledi.



İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü'nden (IAB) Holger Seibert de yaşları 15 ile 19 arasında değişen genç göçmenler arasında yaptığı araştırmada, diploma almadan okuldan ayrılan Türklerin oranının yüzde 14, orta okul ve liselerden mezun olanların oranının da yüzde 63 olduğunu belirlediklerini söyledi.



Toplantıda ayrıca, Çalışma Ajansı'nın Kuzey Berlin bölge sorumlusu Petra Röhlinger, Berlin Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerinden Petra König ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Kaya Turan da göçmenlerin istihdam durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



