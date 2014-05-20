T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de film gibi firar

İki mahkûm, Berlin'in Moabit Cezaevi'nden macera filmlerini aratmayan bir şekilde kaçmayı başardı.

20 Mayıs 2014 15:45


Moabit, Berlin'in en iyi korunan cezaevleri arasında anılıyor. Moabit'te en son bundan 15 yıl önce bir firar yaşanmıştı.

Yetkililere göre "ağır suçlu" iki sanıktan biri uzun süredir cezaevinde bulunuyordu. Diğerinin ise yargılaması devam ediyordu.

Yetkililer, mahkûmların önce tutuldukları hücrelerin demirlerini testere ile kestiklerini, çarşaf, havlu ve nevresim takımlarınıı birbirine bağlayarak halat olarak kullandıklarını söyledi. Buradan avluya çıkan mahkûmlar daha sonra tel örgüleri ve güvenlik duvarını aştı.

Berlin Adalet Senatörü Thomas Heilmann'ın "firarın çok zekice planlandığını" söyledi. "Gözlerimle görmesem inanmazdım" diyen Heilmann, "firari mahkûmların son derece sportmen ve yetenekli olduklarını" kaydetti. Yetkililer, "birçok tesadüfün firara yardımcı olduğuna" dikkat çekti.

Alman Kamu Çalışanları Birliği Berlin Teşkilatı Başkanı Frank Becker, firar dolayısıyla cezaevlerindeki tasarruf politikalarını gündeme getirdi. Becker, "Kamuda yıllardır tasarruf ediliyor. Daha fazla personel olsaydı muhtemelen firar önlenecekti" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Berlin Moabit CezaeviBerlinYetkililerAdalet Senatörü Thomas HeilmannHeilmannKamuBirliği Berlin Teşkilatı Başkanı Frank BeckerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24