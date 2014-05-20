Berlin'de film gibi firar



Moabit, Berlin'in en iyi korunan cezaevleri arasında anılıyor. Moabit'te en son bundan 15 yıl önce bir firar yaşanmıştı.

Yetkililere göre "ağır suçlu" iki sanıktan biri uzun süredir cezaevinde bulunuyordu. Diğerinin ise yargılaması devam ediyordu.

Yetkililer, mahkûmların önce tutuldukları hücrelerin demirlerini testere ile kestiklerini, çarşaf, havlu ve nevresim takımlarınıı birbirine bağlayarak halat olarak kullandıklarını söyledi. Buradan avluya çıkan mahkûmlar daha sonra tel örgüleri ve güvenlik duvarını aştı.

Berlin Adalet Senatörü Thomas Heilmann'ın "firarın çok zekice planlandığını" söyledi. "Gözlerimle görmesem inanmazdım" diyen Heilmann, "firari mahkûmların son derece sportmen ve yetenekli olduklarını" kaydetti. Yetkililer, "birçok tesadüfün firara yardımcı olduğuna" dikkat çekti.

Alman Kamu Çalışanları Birliği Berlin Teşkilatı Başkanı Frank Becker, firar dolayısıyla cezaevlerindeki tasarruf politikalarını gündeme getirdi. Becker, "Kamuda yıllardır tasarruf ediliyor. Daha fazla personel olsaydı muhtemelen firar önlenecekti" dedi.