Berlin'de Eda Tuğsuz şoku

Ercan ATA-BERLİN (DHA)

Avrupa\'nın en iyi atıcılarından biri olan ve dünya sıralamasında ilk 8 içinde kendisine yer bulan milli atlet Eda Tuğsuz, Avrupa Şampiyonası\'nda final şansını yitirdi.

Berlin\'de düzenlenen 24\'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın sabah seansında cirit atma branşında elemelere çıkan Eda Tuğsuz, finalin dışında kaldı. 21 yaşındaki yıldız ciritçi, seçmede ilk hakkını 57.75\'e gönderdi. Milli kafilenin madalya beklentisi içinde olduğu Tuğsuz, ikinci hakkında da faul yaparak son hakkına çıktı. Ancak iki santim gelişme gösterdi ve müsabakayı 57.77 ile noktaladı. B Grubu\'nda 8\'inci, genel sıralamada ise 16\'ncı sırayı elde eden Eda, böylece final şansını yitirdi.

Yarışma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Eda, Amsterdam ve Londra\'daki final deneyimlerinden sonra Berlin\'de ilk 12\'nin dışında kalmış oldu.

Öte yandan uzun atlama branşının sabah seansında yarışan bir diğer milli atlet Karin Melis Mey de, 6.18\'lik dereceyle seçmeleri 24\'üncü sırada tamamladı.

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