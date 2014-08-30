Berlin'de cami kundaklayanlar aranıyor



Kreuzberg Mevlana Camii'nde 12 Ağustos'ta meydana gelen yangında, caminin genişletme çalışmalarının yapıldığı ek bina tamamen yanmış, ağır maddi hasar oluşmuştu.

Polis, araştırma sonucunda yangının teknik arıza veya ihmal sonucu meydana gelmediğini, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Kundaklamaya karışan kişi ya da kişilerin kimliği konusunda henüz polisin elinde bir ipucu olmadığı, olayın muhtemel siyasi motifinin de araştırıldığı kaydedildi.

Göçmen kuruluşların tepkisi

Almanya Türk Toplumu (TGD) Derneği Eş Başkanı Safter Çınar ve Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Derneği yönetim kurulu üyesi Ali Sönmez, Mevlana Camii'nde incelemelerde bulunduktan sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Mevlana Camii'ndeki yangında çıkış nedeni olarak ilk aşamada teknik arıza ve ihmal ihtimali üzerinde durulduğu, ırkçı saldırı seçeneğinin yeterince dikkate alınmadığı vurgulandı.

Son bulguların ırkçı saldırı ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilen açıklamada, "İslam düşmanlığı ve ırkçılığın toplumda daha yaygın şekilde tartışılması sağlanmalıdır" denildi.