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Sağlık

Berlin’de bir Türk kızı spor dersinde hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de 13 yaşındaki bir Türk kızı, okulunda spor dersi sırasında aniden fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de 13 yaşındaki bir Türk kızı, okulunda spor dersi sırasında aniden fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ümit Özat sahada neden fenalaştı?

Eylem A. adlı kızın gittiği Lichtenrade ilçesindeki "Ulrich-von-Hutten Oberschule" okulunun Müdürü Thomas Hungs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor dersinin henüz başladığı sırada ısınma hareketleri yaparken fenalaşan öğrencinin arkadaşları ve öğretmeni tarafından mindere yatırıldığını söyledi.

Ambulansın çok kısa bir sürede okula gelmesine ve doktorların acil müdahalesine rağmen Eylem'in ölüm haberini aldıklarını belirten Hungs, Eylem'in sevilen ve sağlıklı bir genç kız olduğunu, oruç tutmadığı için vücudunun zayıf kaldığı olasılığının söz konusu olmadığını kaydetti.

Eylem'in ailesini ziyaret ettiğini, ailesinin kimseyle görüşmek istemediğini ifade eden Okul Müdürü, Eylem'e otopsi yapılacağını, sonucunun öncelikle ailesine iletileceğini sözlerine ekledi.

Ölüm olayına geniş yer veren Bild ve "B.Z" gazeteleri, Eylem A'nın arkadaşlarının olay yerinde mum yaktıklarını ve çiçekler bıraktıklarını yazdı.

Bild gazetesi, kızın babasının, "Kızım hiçbir zaman hasta olmadı. Diş ağrısı bile yoktu" diye konuştuğunu belirtti.

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