Berlin'de bir ilk: Dinler Festivali



İlk kez 2011 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Faiths In Tune - Dinler Festivali" festival bu yıl Berlin'de gerçekleştirildi. Festivalde yaklaşık 12 farklı dine ait ritüeller, danslar, müzik ve fotoğraflar sergilendi. Festivalin katılımcıları, müziğin ve dansın sınırları aştığını ve dinler arası farklılıkları kaldırdığını vurguladı.

Festivalin Berlin'de gerçekleşmesi için destek veren Sosyal Demokrat Parti Berlin Meclis Grup Başkanı Raed Saleh, tüm dünyada artan aşırılığa dikkat çekerek "Müslümanlar arasında bazı aşırı gruplar kendilerince din adına şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyor. Öte yandan Almanya'da, Avrupa'da ve dünyanın bazı yerlerinde aşırı sağcılık yükseliyor. Düşünün ki ABD'de bir başkan adayı, İslam ve yabancı karşıtı bir seçim kampanyası ile oy toplamaya çalışıyor. Aynı şekilde Polonya ve Macaristan gibi bazı Avrupa ülkelerinde kendi ulusal kimlikleri dışında diğer tüm kimlikleri dışlayan siyasi partiler faaliyet gösteriyor" dedi.

"Aşırılara yer yok"

Saleh dünyanın ve ortak yaşamın popülistlere bırakılmayacak kadar değerli olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyamızı ne aşırı İslamcılara ne de aşırı sağcılara bırakabiliriz. Onu ancak aklı selim, Tanrı'nın bizi çok çeşitli yarattığını bilen ve buna değer vererek yaşamayı seçen insanların eline bırakabiliriz. Zaten bana göre, çeşitliliği inkar eden bir dini anlayış Tanrı'ya en büyük hakarettir."

Raed Saleh, bu nedenle farklı kültürlerden, dinlerden ve anlayışlardan insanların her fırsatta biraraya gelerek çeşitliliklerini bir zenginlik olarak yaşamaları ve paylaşmaları gerektiğini söyledi. Berlinli siyasetçi "Dinler Festivali" gibi etkinliklerin bunun için önemli fırsatlar olduğunu dile getirdi.

Sanat yoluyla kurulan dinler arası köprü

Berlin'deki festivalin oluşumuna katkı sağlayan Forum Diyalog'dan Celal Fındık da bu tür festivallerin dinlerin çeşitliliğini sergilediği gibi benzerliklerini de ortaya çıkardığını ifade etti.

"Sanat bütün kapıları açan bir olgu. Müzik ve dansla ifade edemeyeceğiniz hemen hemen hiçbir duygu yoktur. Sanat bu yanıyla insanlar arasında köprüler kurar. Dinler Festivali de böyle bir amaçtan hareket ediyor. Sanat yoluyla dinler arasında bir köprü kurmaya çalışıyor" diyen Celal Fındık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin sahnede sergilenen bir dini ritüelin dilini anlamasanız dahi sanat sayesinde bütün dinlerin içinde olan o mistik ruhu yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca tek bir sahnede bir çok dini aynı anda görme, hissetme şansınız var. Bu çok özel bir deneyim diye düşünüyorum."

Celal Fındık ayrıca Berlin'in çokkültürlü yaşamına uygun düşen Dinler Festivali'nin önümüzdeki yıllarda da Almanya'nın başkentine konuk olmaya devam edeceğini ifade etti.