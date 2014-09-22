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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Avrupa ekonomisi konuşulacak

Fransa Başbakanı Manuel Valls, bir çalışma ziyareti için Berlin'e geliyor. Temaslarda ekonomi politikalarının öne çıkması bekleniyor.

22 Eylül 2014 12:05


Fransız hükümetinden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Valls'ın Merkel ile yapacağı görüşmede, Avrupa'da ekonomik büyümeyi canlandırmak için atılacak ortak adımların öne çıkacağı belirtildi.

Fransa ile Almanya arasında ekonomi politikaları konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.

Sol kanada mensup eski bakanlar Arnaud Montebourg, Benoit Hamon ve Aurelie Filipetti'nin tasarruf politikalarına karşı tavrı, Fransa'da hükümet krizine yol açmıştı.

Eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her dediğini yapmakla" itham etmişti.

Fransa Başbakanı Valls, Berlin'in ardından geçeceği Hamburg'da Airbus tesislerinde incelemelerde bulunacak. Sosyalist Manuel Valls, Hamburg'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve Federal Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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