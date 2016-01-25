Berlin'de Altın Ayı için 18 film yarışacak

Levent Arslan

Bu yıl Festival 11-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Berlin Film Festivali'nde 18 film 'Altın Ayı' için yarışacak.

66. Berlinale - Berlin Film Festivali, Coen kardeşlerin ‘Hail, Caesar!’ filmi ile açılacak. Yarışma programında bu sene özellikle Michael Grandage, Jeff Nichols ve Thomas Vinterberg‘in filmleri merakla bekleniyor.

Iırkçı ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle akademi ödüllerine boykot çağrısı yapan ve Oscar törenine katılmayacak olan Spike Lee’nin yönettiği ‘Chi-Raq‘ filmini son dakika özel gösterim için programa alan Berlinale böylece yine politik ve diplomatik bir festival olduğunu sergileme fırsatını kaçırmadı.

Berlinale’nin geçen sene kadınlara verdiği önemden ise bu sene pek bir eser yok. Altın Ayı için yarışacak kadın yönetmenlerin sayıları bu sene sadece iki: Almanya’dan yarışma bölümünde gördüğümüz tek filmin yönetmeni Anne Zohra Berrached ve Fransız Mia Hansen- Løve. Ancak jüri başkanı Merly Streep.

Ahu Öztürk’ün filmi ‘Toz Bezi‘, festivalin ‘Forum” bölümünde gösterilirken, 13 uzun metrajlı filmin yer aldığı ’Generation Kplus‘ kategorisinde Ümit Köreken’in ilk uzun metrajlı filmi ‘Mavi Bisiklet‘, Barış Kaya ve Soner Caner’in ilk uzun metrajlı filmleri ‘Rauf‘ ile Mete Gümürhan’ın yönettiği ‘Genç Pehlivanlar‘, “Kristal Ayı” için yarışacak.

Berlinale Dünya Sinema Fonu 47 ülkeden 120 proje arasından seçtiği Pelin Esmer’in ‘İşe Yarar Bir Şey‘ adlı film projesi için 40.000 Euro yapım desteği verecek. Film Türkiye’den Mars Yapım ve Almanya’dan Mitosfilm işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Berlinale sırasında açılacak Avrupa Film Pazarı’ndaki Türkiye Standı’nın organizasyonu T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara Sinema Derneği’ne verildi. Stantta dağıtılmak üzere kısa film ve belgeseller ile uzun metrajlı filmler için İngilizce olarak iki ayrı katalog hazırlandı. Katalogda Türkiye’de düzenlenen film festivalleri ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. Ayrıca uzun metrajlı filmlerin İngilizce altyazılı fragmanlarından oluşacak bir DVD ile kısa metrajlı film seçkisinin ve kısa metrajlı belgesel film seçkisinin yer alacağı DVD setleri dağıtılacak.

Geçen seneki Berlinale‘den bir kaç rakam:

22 Milyon Euro bütçe

128 ülkeden 20 binin üzerinde sektör katılımcısı

3700 gazeteci

443 film

1098 gösterim

506 bin film izleme

400 Firma ve sektörden 8.000 sinema profesyoneli EFM / Avrupa Film Marketine katıldı.

Gösterilecek filmler

Festivalde yarışacak filmlerle birlikte gösterilecek tüm filmlerin listesi:

24 Wochen (24 Weeks)

Almanya – Yönetmen: Anne Zohra Berrached

Chang Jiang Tu (Crosscurrent)

Çin Halk Cumhuriyeti – Yönetmen: By Yang Chao

Chi-Raq – yarışma dışı

ABD – Yönetmen: Spike Lee

Des nouvelles de la planète Mars (News from planet Mars) – yarışma dışı

Fransa / Belçika – Yönetmen: Dominik Moll

Inhebbek Hedi (Hedi)

Tunus / Belçika / Fransa – Yönetmen: Mohamed Ben Attia

Mahana (The Patriarch) – yarışma dışı

Yeni Zelanda – Yönetmen: Lee Tamahori

Saint Amour – yarışma dışı

Fransa / Belçika – Yönetmen: Benoît Delépine, Gustave Kervern

Soy Nero

Almanya / Fransa / Meksika – Yönetmen: Rafi Pitts

Alone in Berlin

Almanya / Fransa / İngiltere – Yönetmen: Vincent Perez

Boris sans Béatrice (Boris without Béatrice)

Kanada – Yönetmen: Denis Côté

Cartas da guerra (Letters from War)

Portekiz – Yönetmen: Ivo M. Ferreira

Ejhdeha Vared Mishavad! (A Dragon Arrives!)

İran – Yönetmen: Mani Haghighi

Fuocoammare (Fire at Sea)

İtalya / Fransa – Yönetmen: Gianfranco Rosi

Genius

ABD – Yönetmen: Michael Grandage

Hail, Caesar! – yarışma dışı

Joel and Ethan Coen

ABD – Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen

Hele Sa Hiwagang Hapis (A Lullaby to the Sorrowful Mystery)

Filipinler / Singapur – Yönetmen: Lav Diaz

Kollektivet (The Commune)

Danimarka / İsveç / Hollanda – Yönetmen: Thomas Vinterberg

L’avenir (Things to Come)

Fransa / Almanya – Yönetmen: Mia Hansen-Løve

Midnight Special

ABD – Yönetmen: Jeff Nichols

Quand on a 17 ans (Being 17)

Fransa – Yönetmen: André Téchiné

Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Death in Sarajevo)

Fransa / Bosna Hersek – Yönetmen: Danis Tanović

Zero Days

ABD – Yönetmen: Alex Gibney

Zjednoczone Stany Miłosci (United States of Love)

Polonya / İsveç – Yönetmen: Tomasz Wasilewski