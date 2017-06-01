Berlin’de Almanya-Çin zirvesi

İki günlük resmi ziyaret için Berlin'e gelen Çin Başbakanı Li Kiçiang dün Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından askeri törenle karşılandı. İki lider bugün Başbakanlık binasında tekrar bir araya gelecek. Gündemde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, güncel dış politik konular ve temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 zirvesi var.

Alman ve Çinli bakanların da katılacağı görüşmenin sonunda anlaşmaların imzalanması ve iki başbakanın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Merkel ve Li'nin gündeminde ayrıca Alman-Çin inovasyon forumunda yapılacak konuşma ve Alman-Çin Ekonomi Danışma Komisyonu üyeleriyle birlikte öğle yemeği bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan anlaşmazlıkların iki ülkeyi ticaret ve iklim politikalarında birbirlerine yakınlaştırıp yakınlaştıramayacağı merak konusu. Korumacı ekonomi politikalarını savunan Trump ile iklim konusundaki anlaşmazlık G7 zirvesinde de sürmüştü.

Çin Başbakanı Brüksel'e gidecek

Çin Başbakanı Li, daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilecek ve ardından Avrupa Birliği yetkilileriyle buluşmak üzere Brüksel'e geçecek. AB çevrelerinden edinilen bilgiye göre Brüksel'de AB ile Çin'in iklim konusunda imzalanan Paris Anlaşması'nın yürürlüğe geçirilmesine bağlı olduklarını ifade eden bir açıklama yapması bekleniyor. Çin Başbakanı Li Kiçiang cuma günü de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelecek.

Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Bärbel Kofler, Merkel-Li görüşmesi öncesinde Çin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kofler, Merkel'in bu sorunları Li ile görüşmesinde ifade etmesi gerektiğini söyledi. Uzun bir sorun listesi olduğunu belirten Kofler bunlar arasında Tibet ve Uygurların azınlık hakları, Fengrui Hukuk Bürosu avukatlarının tutuklanması gibi başlıkların da buna dâhil olduğunu söyledi. Sosyal demokrat siyasetçi ayrıca mevsimlik işçiler, ödenmeyen maaşlar, grevler ve sendikacıların tutuklanması gibi Çin'deki iş hukuku sorunlarına da dikkat çekti. Bärbel Kofler yoksullukla mücadelenin insan haklarına riayetle birlikte yürümesi gerektiğini vurguladı.

dpa/AFP/EC/HS

©Deutsche Welle Türkçe