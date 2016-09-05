Berlin'de AfD depremi



Mecklenburg-Vorpommern'deki eyalet seçimlerinde zafer Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oldu. Ancak seçimin asıl galibi olarak oy oranında sıçrama yaparak ikinci sıraya yerleşen sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) gösteriliyor. AfD, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) geride bıraktı.

Geçici resmi sonuçlara göre SPD oyların yüzde 30,6'sını alarak seçimden zaferle çıktı. AfD ise oyların yüzde 20,8'ini alarak ikinci parti oldu. Merkel'in partisi CDU oyların yüzde 19'unu, Sol Parti ise yüzde 13,2'sini alırken, yüzde 4,8 oy alan Yeşiller Partisi ve yüzde 3 oy alan aşırı sağcı NPD ise meclis dışı kaldı.

Seçim sonuçlarına göre eyalet meclisine giren SPD 26, AfD 18, CDU 16 ve Sol Parti ise 16 sandalye ile mecliste temsil edilecek. Beş yıl önceki seçim sonuçlarına göre eyalet meclisinde temsil edilen tüm partiler oy kaybetti. Seçimlere katılım oranının yüzde 61,6 olduğu, bu oranın 2011 yılına göre yüzde 10,1 daha yüksek olduğu belirtildi.

Sonuçtan Merkel sorumlu tutuluyor

CDU ve CDU'nun Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) içinde, AfD'nin daha az oy alınması tartışmalara yol açtı. CDU içinde partinin önde gelen isimleri sonuçtan Merkel'in politikalarını sorumlu tuttu.

Bavyera Eyaleti'nin Hristyan Soyal Birlik Partili (CSU) Maliye Bakanı Markus Söder, Bild ve Nürnberger Nachrichten gazetelerine verdiği demeçte, “Seçmenlerin sesini duymazdan gelmek artık mümkün değil. Berlin'de politika değişikliğine ihtiyaç bulunuyor” şeklinde konuştu.

CSU'nun iç politika sözcüsü Stephan Meyer de “Sonucun CDU için felaket” olduğunu kaydetti. Meyer, CDU'nun hezimete uğramasının başlıca sebebinin seçmenlerin Merkel'in mülteci politikalarından memnun olmaması olduğunu belirterek, “Federal hükümet mülteci politikalarında 2015 yılından bu yana çok şeyi değiştirdi ancak seçmenler henüz bunu hissetmiyor” dedi.

Tagesspiegel gazetesine konuşan CSU Genel Sekreteri Andreas Scheufer de hükümetten daha sert bir mülteci politikası talep etti. Scheuefer, “Bu seçimlerden sonra kimin savunmaya geçmesi gerektiği belli. Bu da CSU değil” şeklinde konuştu.

Merkel'e CDU içinden de sesler yükseliyor

CDU içişleri uzmanı Wolfgang Bosbach da Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “CDU bir eyalette ancak üçüncü parti çıkıyor ve AfD'nin gerisinde kalıyorsa, bu tarihi bir andır” dedi. Merkel'in yüz binlerce sığınmacının kabulüne olanak sağlayan mülteci politikasının büyük bir sorun olduğunu belirten Bosbach, seçmenlerin AfD'yi seçtiklerini kaydetti.

Hristiyan Birlik Partisi yönetim kurullarının bugün seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Berlin'de biraraya gelmesi bekleniyor. Genel Başkan Merkel Çin'deki G20 Zirvesi'nde olması nedeniyle görüşmede bulunmayacak.