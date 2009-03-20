Berlin'de 7. Türk film haftası düzenlenecek

Almanya'nın başkenti Berlin'de 26 Mart-4 Nisan günleri arasında 7. Türk Film Haftası düzenlenecek.



Yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Sonbahar" adlı filmle açılışı yapılacak Türk Film Haftası'nda bu yıl 14 uzun ve belgesel filmle kısa metrajlı filmler gösterilecek.



Açılışa, film haftasının himayesini üstlenen Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit'in yanı sıra Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat ile sinema sanatçıları, yönetmenler ve çok sayıda davetli katılacak.



Berlin Türk Film Haftası'nın Müdürü Selçuk Sazak, Broadway sinemasında düzenlenen tanıtımda, filmlerin Broadway, Delphi Filmpalast ve Babylon sinemalarında gösterileceğini söyledi.



Film haftasında genç yönetmenlere filmlerini göstermek için şans vermeye çalıştıklarını ve Türk-Alman ortak yapımların yer almasına dikkat ettiklerini ifade eden Sazak, hedeflerinin daha fazla Alman seyirciye ulaşarak ön yargıları kırmak olduğunu belirtti.



Sazak, Almanya'da son yıllarda Türk filmleri izleyenlerin sayısının 1 milyonu aştığını, bu filmler arasında Almanların da yoğun şekilde ilgisini çeken çok iyi filmlerin bulunduğunu kaydetti.



Berlin-Brandenburg Mediaboard şirketinin müdürü Kirsten Niehuus, film haftası çerçevesinde Türk ve Alman film yapımcılarını bir araya getireceklerini ve bunun için Türkiye'den 15 yapımcıyı davet ettiklerini söyledi.



Niehuus, düzenlenecek panellerde de Türk ve Alman yapımcıların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacaklarını ve yapımcıların ortak filmler yapmak için görüşmelerde bulunabileceklerini belirtti.



7. Türk Film Haftası'nda şu filmler gösterilecek:



"Sonbahar", "Pazar", Gitmek - My Marlon ve Brando", "Issız Adam", "Üç Maymun", "Havar", "Dilber'in sekiz günü", "Nokta", "Ara", "Devrim Arabaları", "Sıcak", "Hayat var", "Yaşam Arsızı" ve "Evet, ich will".

