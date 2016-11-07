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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de "müzakereler durdurulsun" sesleri

Türkiye’de Cumhuriyet Gazetesi’nden 9 yazarın ve HDP’li vekillerin tutuklanmasının ardından Almanya’dan sert eleştiriler geliyor. Alman siyasetçiler Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakerelerin bitirilmesini talep ediyor.

07 Kasım 2016 23:07

Alman Meclisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Thomas Oppermann, Türkiye'de artan otoriter eğilimler nedeniyle Ankara ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakelerinin askıya alınmasının düşünülebileceğini ifade etti. Oppermann bugün Berlin’de yaptığı açıklamada “muhalefeti hapishaneye gönderen bir ülke AB ile müzakerelere devam edebileceğini beklememeli” dedi.

Oppermann, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratların oluşturduğu koalisyon içinde Türkiye’deki son gelişmelere karşı verilecek tepkinin konuşulduğunu dile getirdi. Türkiye’de muhalefetin sistematik olarak nasıl zorla susturulduğunu izlemenin dayanılmaz olduğunu ifade eden Oppermann, AB’nin de hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını işaret etti. Oppermann ancak güvenlik konularında Avrupa’nın Türkiye ile NATO çerçevesinde işbirliğine devam edebileceğini kaydetti.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise ancak Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesi halinde AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Seibert, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceği şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak da "Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesinin olmadığını "söyledi.

AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

Alman Meclisi Sol Parti Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kırmızı çizgiyi çoktan aştığını” söyledi. Dağdelen, “Erdoğan’ın Türkiye’de muhalefet ve eleştirel basına yönelik saldırılarının sonuçlarının olması” gerektiğini vurgulayarak, “gazetecileri ve milletvekillerini cezaevine koyan bir ülkenin Almanya’nın ortağı olamayacağını” savundu. Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulmasını isteyen Dağdelen, ayrıca Erdoğan ve çevresindeki siyasetçilere yönelik yaptırımlar uygulanamasını talep etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili ve Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ise Türkiye’de muhalefet ve medyaya yönelik tutumu eleştirerek AB’nin Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasını fesh etmesi gerektiğini söyledi. Bayern 2 adlı radyo kanalına konuşan Roth, “Türkiye’nin hızla diktatörlük yolunda ilerlediğini” söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP, JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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