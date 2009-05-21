Berlin'de "Kosmopolıta" ödülleri

Almanya'nın başkenti Berlin'de Tempelhof-Schöneberg ilçesinde ilk kez verilen ve uyum alanında çalışmalar yapan kadınlar için öngörülen "Kosmopolita" ödülleri törenle sahiplerini buldu.



"Kosmopolita Büyük Ödülü" bu yıl, birinci kuşak göçmenlere hizmet veren "Huzur" adlı derneğin yöneticisi Gülcan Aktaş'a, "Kosmopolita Küçük Ödülü" de göçmen kızlara çeşitli konularda yardımcı olan Luisa Savcuk'a verildi.



Alman meclisinin eski başkanı Rita Süssmuth, burada yaptığı konuşmada, farklı kültürlerin birbirinden bir şeyler öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Bizim kültürümüzden öğrendikleri kadar, biz de göçmenlerin kültürlerinden öğrenebiliriz. Bu karşılıklı bir süreç, karşılıklı bir zenginliktir" ifadesini kullandı.



Uyum politikasında daha çok eksiklerin konuşulduğunu ve potansiyelleri görmenin uzun zaman aldığını ifade eden Süssmuth, Almanya'ya çalışmak için çok sayıda kadının da tek başına geldiğini ve geldikleri ülkelerdeki ailelerine de yardım ettiğini kaydetti.



Çok kültürlülüğün bir zenginlik olarak algılanması gerektiğini belirten Süssmuth, göçmenlerin geldikleri ve göçmen olarak bulundukları ülkelere ne şekilde katkı sağladıklarının anlaşılmasının uzun zaman aldığını söyledi.



Önyargılardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Süssmuth, ülkede çoğu yabancının çok güzel Almanca konuştuğunu, sürekli yabancıların dil sorunlarını konuşmak yerine, onlardan nelerin öğrenilebileceğine bakılması gerektiğini kaydetti.



Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Ekkehard Band, ilçede çok kültürlü çalışmalar yapan çok sayıda güçlü kadın bulunduğuna dikkat çekerek, bu insanların, birlikte yaşama önemli katkı sağladığını belirtti.



Toplumdaki uyum süreci için göçmenlerin göçmenlere yönelik gönüllü çalışmalarına da ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Band, göçmenlerin kurduğu derneklerin bu konuda köprü görevi gördüğünü kaydetti.



Band, "Kosmopolita" ödülü için çok sayıda başvuru olduğunu, bunun da ilçede ne kadar çok güçlü kadın bulunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.



Ödül törenine Türkiye'nın Başkonsolosu Mustafa Pulat, eşi Tülin Pulat ve çok sayıda davetli katıldı.

