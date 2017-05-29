Berlin'de "İncirlik'ten çekilelim" çağrısı artıyor

Almanya'da İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerinin çekilmesi yönündeki çağrılar artıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ile muhalefetteki Sol Parti ivedilikle karar alınmasını talep etti.

Ankara'nın Alman parlamenterlerin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine bir kez daha izin vermemesi ile başlayan gerginlik büyüyor. Almanya'da koalisyon ortağı ve ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Sol Parti'nin sözcüleri, hükümetin Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi ile ilgili kararın geciktirilmemesini talep etti.

Konuyla ilgili olarak Alman Süddeutsche Zeitung'a açıklama yapan koalisyon ortağı SPD'nin dış politika sözcüsü Niels Annen, ivedi şekilde karar alınması gerektiğini belirterek federal hükümetin Türk hükümetine Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretine izin vermesi için 14 gün süre tanıdığını, ancak bunun çok uzun bir süre olduğunu söyledi. Annen, "Bayan Merkel NATO zirvesinden eli boş döndü. Türk hükümetinin daha fazla kendi istediği oyunu oynamasına izin veremeyiz" dedi. Annen, kabinenin gelecek hafta Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusundaki kararını vermesi gerektiğini, aksi takdirde federal meclisin devreye gireceğini söyledi.

Muhalefet tepkili: Askerler çekilmeli

Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da Süddeutsche Zeitung'a açıklamasında "Federal hükümet aylardır Erdoğan'ın kendi istediğini yapmasına izin veriyor" dedi. Yaşananlardan net sonuçlar çıkarmanın vaktinin geldiğini belirten Bartsch, silah ihracatının ve mali yardımların durdurulması ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gibi tedbirlere başvurulmasını istedi.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin savunma politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger ise federal hükümetin Türk hükümetinin Alman parlamenterlerin Konya hava üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermesini bir "başarı" olarak lanse etmeye çalıştığını belirterek "Türk hükümetinin Konya'da kaybedecek bir şeyi yok" dedi.

Daha önce Der Spiegel yer alan haberde, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret sorununun çözüldüğü, Türk hükümetinin Alman vekillerin Konya hava üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretine itiraz etmeyeceği belirtilmişti.

Türk hükümetinin geçen hafta bir kez daha Alman parlamenterlerden oluşan heyetin İncirlik üssünde konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin bu tutumunu değiştirmemesi halinde üste konuşlu askerler ile tornadoların çekileceğini duyurmuştu.

Üste 260 Alman askeri konuşlanmış durumda. Bu askerler IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında görev yapan Tornado tipi keşif uçaklarına destek veriyor.

Reuters/DW/BÖ/HS

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