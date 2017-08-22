T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de "Erdoğan’ın ailesine yaptırım" çağrısı

Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik sert sözleri ve Türkiye’nin muhaliflere izlediği tutuma Berlin’de tepkiler sürüyor. Hristiyan Demokrat milletvekilli Kiesewetter, Erdoğan’ın ailesine yaptırım uygulanmasını önerdi.

22 Ağustos 2017 17:58

Alman Federal Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı Kiesewetter, "Örneğin Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşündüğünü” belirtti.

Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç veren Kiesewetter, Avrupa Birliği'nin (AB) de yaptırımlar uygulamasının mümkün olabileceğine işaret etti.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Kiesewetter, AB'nin turizm konusunda Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum izleyebileceğini ifade ederek, "Eğer Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa, ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır” şeklinde konuştu.

"Türkiye orta vadede NATO'ya veda edebilir”

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Kiesewetter, Türkiye'nin Batı'ya sırtını döndüğünü ifade etti. "Türkiye orta vadede NATO'ya veda edebilir” diyen Kiesewetter, Türkiye'nin son zamanlarda izlediği tutum nedeniyle artık güvenlik alanında ortak olmadığını dile getirdi. Kiesewetter, "NATO'nun temsil ettiği değerler, Türkiye'de ayaklar altına alındı” dedi.

Türkiye'nin bu tutumu nedeniyle güvenlik politikasında değişiklik gerektiğini beliren Kiesewetter, "Güvenlik politikamızı yeniden düzenlemeyiz” şeklinde konuştu.

Alman siyasetçi Kiesewetter, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında Batı'nın sorumluluğu bulunmadığını vurgulayarak gerginliğin "Erdoğan'dan kaynaklandığını” kaydetti.

Kiesewetter, Almanya'daki Türklere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan'a karşı koyma konusunda Almanya'da yaşayan Türklerin cesaretlendirilmesi çağrısında bulunan Kiesewetter, Türkiye kökenlilerin kurduğu Erdoğan karşıtı sivil toplum örgütleri ile iletişimin artırılması gerektiğini belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Erdoğan AlmanyaTürkiyeBerlinDemokratKiesewetter ErdoğanFederal Meclisi Hristiyan Demokrat BirlikRoderich Kiesewetter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBirlikGrubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı KiesewetterErdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24