Berlin'de 1 Mayıs önlemleri

Berlin polisi, bu sene düzenlenecek "Devrimci 1 Mayıs” (Revolutionärer 1. Mai) eylemi için alarma geçti. Yerel saatle 18:00'de Kreuzberg semtindeki Oranienplatz'dan başlayıp Neukölln'de son bulacak yürüyüşe aşırı sol grupların da katılımı bekleniyor. Eylem komitesi bu seneki gösteriler için polise bildirimde bulunmadı. Güvenliği sağlamak üzere 5 bin 400 polis görev yapacak.

Eylem için bildirimde bulunulmamış olmasına rağmen Berlin Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Winfrid Wenzel, gösteri yapma özgürlüğünün önemine atıfta bulunularak "şiddet olaylarına sahne olmadığı sürece yürüyüşe müdahale edilmeyeceğini” ifade etti.

Polis, 1987'de polisle sert çatışmaların yaşandığı 1 Mayıs eyleminin 30. yıldönümü nedeniyle tansiyonun yükselmesinden endişe ediyor.

Berlin Senatosu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Andreas Geisel da yaptığı açıklamada "eylem barışcıl kaldığı sürece iletişim kanallarını kullanacaklarını, ancak şiddet olayları söz konusu olduğunda sert şekilde müdahale edileceğini” ifade etti.

"Devrimci 1 Mayıs” eyleminin odağında bu yıl Kreuzberg semtinde artış gösteren kiralar yer alıyor. Grup, büyük şirketlerin gayrımenkul kiralamaya başlamasıyla artış gösteren kiraların küçük işletmeler üzerindeki etkilerini protesto etmek istiyor.

Kreuzberg'de "Myfest” festivali

Kreuzberg'de ayrıca geleneksel sokak festivali Myfest düzenleniyor. Altı sahne ve 100 standa ev sahipliği yapan sokak festivaline 10 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

"Devrimci 1 Mayıs” eylemi için yürüyecek grubun sokak festivali "Myfest”in kurulduğu alandan da geçecek olması güvenlik endişelerini artırdı.

Polis ayrıca olası bir terör saldırısına karşı da önemler aldı. Berlin'de geçen aralık ayında bir Noel panayırına düzenlenen saldırıya benzer bir olayın yaşanmasını engellemek amacıyla Kreuzberg'de ağır vasıtalara trafik yasağı getirildi.

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dpa/MY/HS