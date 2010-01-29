Berlinale'in jürisi belli oldu

T24- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek uluslararası film festivali 'Berlinale'nin jürisi açıklandı.Başkanlığını Alman yönetmen Werner Herzog'un yapacağı festival 11-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.







Birbirinden ünlü olduğu kadar farklı da olan iki kadın oyuncu; ABD’li aktris Renée Zellweger ve Alman Cornelia Froboess bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek uluslararası film festivali Berlinale’nin jürisinde yer alıyor.



Alman yönetmen Werner Herzog'un jüri başkanlığı yapacağı 60'ıncı Berlinale jürisinin diğer üyeleri arasında İtalyan yönetmen Francesca Comencini ( “I like to Work”) ve Somalili yazar Nuruddin Farah da var.



İspanyol yapımcı José Maria Morales ve Çinli oyuncu Yu Nan da bu yılki jüriyi oluşturacak diğer isimler. Yu Nan “Tuya'nın Düğünü” filminde başrolü canlandırmış ve 2001'de bu performansı nedeniyle “Altın Ayı” ile ödüllendirilmişti. İspanyol José Maria Morales ise ünlü yönetmenlerden Yunan asıllı Fransız Costa Gavras ve Meksikalı Arturo Ripstein'in filimlerinde yapımcılık görevini üstlenmişti.



Berlinale'nin açılışı, yarışma bölümünde yer alan, Çinli yönetmen Wang Quan'an'ın "Tuan Yuan" (Apart Together) filmi, kapanışı ise şimdiye kadar altı kez Berlinale’ye konuk olan Japon yönetmen Yoji Yamada'nın "Otouto" filmiyle yapılacak.