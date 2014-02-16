T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlinale’de Asya rüzgârı

Berlin Film Festivali Berlinale’de bu yıl en iyi film ödülü Altın Ayı’yı, bir Çin yapımı olan “Bai Ri Yan Huo” (Kara Kömür, İnce Buz) adlı film kazandı. Asya yapımı filmler toplamda dört ödüle layık görüldü.

16 Şubat 2014 14:19


64'üncü Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Festivalin favorileri arasında gösterilmeyen “Bai Ri Yan Huo” (Kara Kömür, İnce Buz) adlı filmin Altın Ayı'yı kazanmış olması büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Aynı filmin başrol oyuncusu Fan Liao, erkek oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülünü alırken, kamera ödülü de “Tui Na” isimli yine bir Çin yapımı filme verildi.

En iyi kadın oyuncu dalındaki Gümüş Ayı ödülünü ise Japon filmi “Chiisai Ouchi” (Küçük Ev) adlı filmdeki rolüyle 23 yaşındaki Japon oyuncu Haru Kuroki aldı.

James Schamus'un jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü'nün sahibi, İngiliz -Alman yapımı "Grand Budapest Hotel" filmi oldu. Amerikalı yönetmen Wes Anderson'un filmi, festivalin açılış filmi olarak seçilmiş ve eleştirmenler tarafından Altın Ayı ödülü için favori olarak gösterilmişti.

En iyi senaryo dalında Gümüş Ayı'yı ise Almanya'dan Anna Brüggemann ve Dietrich Brüggemann'ın "Kreuzweg" adlı filmi kazandı.

64'üncü Berlin Film Festivali'nde 20 film en iyi film ödülü Altın Ayı için yarışmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Berlin Film Festivali BerlinaleAltın Ayı Yan Huo”KömürBuz)Berlin Film FestivaliHalk Cumhuriyeti Yan Huo”Altın AyıFan LiaoGümüş AyıNa”JaponOuchi”Ev)Haru KurokiJamesSchamusJüri BüyükBudapest Hotel34;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24