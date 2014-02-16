Berlinale’de Asya rüzgârı



64'üncü Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Festivalin favorileri arasında gösterilmeyen “Bai Ri Yan Huo” (Kara Kömür, İnce Buz) adlı filmin Altın Ayı'yı kazanmış olması büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Aynı filmin başrol oyuncusu Fan Liao, erkek oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülünü alırken, kamera ödülü de “Tui Na” isimli yine bir Çin yapımı filme verildi.

En iyi kadın oyuncu dalındaki Gümüş Ayı ödülünü ise Japon filmi “Chiisai Ouchi” (Küçük Ev) adlı filmdeki rolüyle 23 yaşındaki Japon oyuncu Haru Kuroki aldı.

James Schamus'un jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü'nün sahibi, İngiliz -Alman yapımı "Grand Budapest Hotel" filmi oldu. Amerikalı yönetmen Wes Anderson'un filmi, festivalin açılış filmi olarak seçilmiş ve eleştirmenler tarafından Altın Ayı ödülü için favori olarak gösterilmişti.

En iyi senaryo dalında Gümüş Ayı'yı ise Almanya'dan Anna Brüggemann ve Dietrich Brüggemann'ın "Kreuzweg" adlı filmi kazandı.

64'üncü Berlin Film Festivali'nde 20 film en iyi film ödülü Altın Ayı için yarışmıştı.