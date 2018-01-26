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Yaşam
Deutsche Welle

Berlinale için ocak başında

Almanya'ya iltica etmeden önce televizyonda yemek programı sunan Suriyeli Malakeh Jazmati, Berlin Film Festivali'nin açılış resepsiyonu için yemek yapmakla görevlendirildi.

26 Ocak 2018 11:14

15 Şubat'ta başlayacak olan Uluslararası Berlin Film Festivali'nin açılış törenindeki resepsiyonun yemekleri için festival yönetimi Suriyeli bir mülteci ile anlaştı. 2015 yılında Almanya'ya gelen 30 yaşındaki Malakeh Jazmati, 400'den fazla önemli konuk için Suriye mutfağının lezzetlerini hazırlayacak.

Eşi ile birlikte Berlin'de ufak bir hazır yemek işletmesine sahip olan Jazmati, Berlinale yönetiminden telefon geldiğinde hem çok şaşırdığını hem de çok mutlu olduğunu söylüyor ve "Önce Berlin'deki herhangi bir film festivalinden aradıklarını sandım. Uluslararası Berlin Film Festivali'nden aradıklarını anlayınca sevinmenin de ötesinde, hayallerimi gerçekleştiriyormuşum gibi hissettim kendimi" şeklinde konuşuyor.

Jazmati, açılış resepsiyonu için Berlinale'nin sorumlu şefi Martin Scharff'in yönetiminde çalışacak ve Suriye yemek kitabı ile tanınan Lübnanlı-Amerikan usta Barbara Massaad ile işbirliği yapacak. Suriyeli şef, hazırlayacağı menü ile insanlara Suriye mutfağının falafel ve humusdan ibaret olmadığını göstermeyi amaçladığını söylüyor.

Berlinale'nin seçimini Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Jazmati'den yana kullanması, kurulduğu 1951 yılından beri dünyadaki acil sosyal ve siyasi konulara mercek tutmayı hedefleyen festivalin misyonuna da uygun. Berlin Film Festivali, özellikle 2015'te Ortadoğu ve Afrika'dan Avrupa'ya yaklaşık bir milyon sığınmacının gelmesinin ardından Şubat 2016'daki programında mültecilere ve göç konusuna yoğun olarak yer vermişti.

DW/Reuters,AÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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