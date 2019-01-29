Berlinale’de Türkiye’den iki film gösterilecek

Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin Alper imzalı “Kız Kardeşler” Altın Ayı için yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.69’uncu Berlin Film Festivali’nin programı Salı günü Berlin’de düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Berlinale olarak bilinen festival bu yıl “Özel alan politiktir” sloganı ile düzenleniyor. Bu çerçevede de programda, çocukluk, aile, cinsiyet eşitliği ile beslenme temalı filmler yer alıyor. Bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Berlinale’nin açılışını Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in imzasını taşıyan “The Kindness of Stranger” yapacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü yolları kesişen, zor durumda olan insanlar arasındaki iletişimi, şefkati, sevgiyi ve yeni başlangıçlarını konu ediyor. Daha önce de Berlinale’ye konuk olan Lone Scherfig’in filmi, Altın Ayı için yarışan filmler arasında bulunuyor. Fatih Akın 10 yıl sonra Berlinale’de Festival programının en önemli kısmını oluşturan yarışmalı bölümde bu yıl 23 film gösterilecek. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. 6 film ise yarışma dışı programda yer alıyor. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın son filmi “Der Goldene Handschuh” Altın Ayı için yarışan filmler arasında dikkati çekiyor. Fatih Akın’ın senaryosunu da yazdığı ve Alman yazar Heinz Stuck’ın aynı adı taşıyan romanından uyarladığı "Der Goldene Handschuh”, 70’li yıllarda Hamburg’da seri cinayetler işleyen Fritz Honka’nın portresini çiziyor. Son olarak 2009 yılında "Almanya 09” adını taşıyan ve bir dizi kısa metraj filmi bir araya getiren projede yer alarak Berlinale’nin konuğu olan Fatih Akın, 2004 yılında da “Duvara Karşı” ile Altın Ayı’nın sahibi olmuş ve adını uluslararası çapta duyurmuştu. Filmin Berlinale’de dünya prömiyeri yapılacak. Emin Alper Altın Ayı için yarışıyor Berlinale’nin yarışmalı bölümünde bu yıl Türkiye’den de bir film yer alıyor. Yönetmen ve senarist Emin Alper “Kız Kardeşler” ile Altın Ayı için mücadele ediyor. Emin Alper’in üçüncü uzun metrajlı filmi olan “Kız Kardeşler” kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Film seyirci ile ilk kez Berlinale’de buluşacak. Emin Alper, ilk uzun metrajlı filmi “Tepenin Ardı” ile Berlinale’ye katılmış ve Caligari ödülüne layık görülmüştü. Alper’in ikinci filmi “Abluka” da, Uluslararası Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü almıştı. Emin Alper sinema çalışmalarının yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Altın Ayı için yarışan filmler arasında dikkat çeken diğer yapımlar arasında ise François Ozon’un “Grâce à Dieu”, Isabel Coixet'in "Elisa Y Marcela”, Agnieszka Holland’ın “Mr. Jones”, Wang Xiaoshuai'in "Di jiu tian chang” bulunuyor. Burak Çevik Forum'a yine davet edildi Türkiye’den Berlinale’ye davet edilen bir diğer film ise Forum bölümünde gösterilecek. Burak Çevik, ikinci uzun metrajlı filmi “Aidiyet” ile bu yıl farklı sinema dillerinin kullanıldığı filmlerin gösterildiği Forum’a konuk olacak. “Aidiyet” İstanbul’da gerçek bir cinayeti ve aşkı konu ediyor. Forum bölümünün küratörlerinden Birgit Kohler, filmin “çok farklı” olduğu görüşünde. DW Türkçe’ye konuşan Kohler, Burak Çevik’in geçen yıl Forum'da gösterilen "Tuzdan Kaide”de olduğu gibi "kendine özgü bir üslup” ve “alışılmadık bir anlatım dili” kullandığını söyledi. “Aidiyet”in dünya prömiyeri Berlin’de yapılacak. Festivalde Forum bölümünde toplam 55 film gösterilecek. Dünya sinemasından örneklerin sunulduğu, festivalin önemli bölümlerinden Panorama’da ise 46 film seyirci ile buluşacak. Türkiye kökenli yönetmen GWFF ödülüne aday Perspektif-Alman Sineması bölümünde gösterilecek olan 15 film arasında Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay imzalı “Oray” da bulunuyor. Büyükatalay’ın ilk uzun filmi “Oray,” GWFF En İyi İlk Film Ödülü’ne aday gösterildi. Sayılarla Berlinale 69’uncu Berlin Film Festivali’nde bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 74 ülkeden 128’i kısa olmak üzere 400 film gösterilecek. Bu filmlerden 135’i belgesel. Berlinale’de gösterilecek 265 filmin 98’i kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Altın Ayı için yarışan 17 filmden de 7’sinin yönetmeni kadın. Uluslararası jüri başkanlığını Fransız aktris Juliette Binoche’in yaptığı festivalde 16 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek tören ile Altın ve Gümüş Ayılar sahiplerini bulacak. Festival, 17 Şubat’taki halk günü ile sona erecek. Jülide Danışman / Berlin © Deutsche Welle Türkçe