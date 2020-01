Berlinale 15-25 Şubat tarihlerinde 68. kez düzenlenecek!

Levent Arslan

Bilet almak için sabahlara dek uzun kuyruklar beklenen Berlin Film Festivalinde bu sene yine yaklaşık 400.000 bilet satılması ve toplamda, sinema profesyonellerine yapılan özel gösterimler ve basın gösterimleriyle birlikte 500.000 kişinin film izlemesi bekleniyor.

İlk günden bu yana seyirci odaklı bir festival: Berlinale

Gösterilen filmlerin çoğu dünya prömiyeri olan halka açık en büyük film festivali ve hatta ”model festival” olarak kabul edilen Berlinale’nin filmler, yıldızlar, ödüller, galalar, kırmızı halılar, partiler, konuklar, söyleşiler, atölyeler, kokteyller ve yemekler ile bütçesi yaklaşık 125 milyon Türk Lirası.

110'un üzerindeki ülkeden 4200'den fazla gazetecinin haber yaptığı festivale, Avrupa Film pazarı ve diğer etkinliklere 140'u aşkın ülkeden yaklaşık 20.000 sinema profesyoneli katılıyor. Berlinale’de festival döneminde yaklaşık 2000 kişi çalışıyor.

Festival öncelikle bir seyirci etkinliği. Sosyal, kültürel çeşitliliğe önem veren tartışmaların odağı olan Berlinale’yi takip edenler yeni filmleri izlemek, keşfetmek, yeni kurgu teknikleri, yeni hikaye anlatım tarzlarını, stil çeşitliliğini görme imkanı elde ediyorlar.

Ana yarışma seçkisinde ünlü yönetmenlerin son filmleri kadar varoluşa dair ne varsa yaşam alanı açan siyasi karakteriyle ön plana çıkan filmlere eşlik eden film yıldızları ve ünlülerin kırmızı halıda boy gösterdiği Berlinale, sanatı, siyaseti, ticareti ve ihtişamı birleştirerek kendi karakterini yaratmış.

68. Berlinale’de Türkiye’den dört film yer alacak

Burak Çevik’in ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide Forum, Banu Sıvacı’nın yönettiği Güvercin ise Generation bölümlerinde dünya prömiyerlerini yapacak.

Didem Pekün Forum Expanded’ta Araf isimli filmi ile yer alırken, yönetmen Nisan Dağ, Bir Nefes Daha ile Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne seçildi.

7000 kadar film başvurusu gerçekleşen Berlinale’ye yaklaşık 400 film davet ediliyor. Bu filmlerin 1000’e yakın gösterim yapılıyor.

Burak Çevik’in yönettiği Tuzdan Kaide Forum bölümünde gösterilecek.

Festival bölümlerinden Forum yeni keşifleri ortaya çıkarmayı hedefliyor: Kolay kategorize edilemeyen filmlere, her tür formata, uzunluğa açık. Burda 12 saatlik bir film de gösterilebiliyor. Örneğin Bela Tarr’ın sekiz saat süren bir filmi gösterilmişti. Farklı anlatımlar, estetik bakış arayanlar için Forum bir tür laboratuvar.

Filmin gösterimi adından seyircilerin yönetmenlerle, film ekibiyle uzun soru yanıt etkinliklerinin yapıldığı, filmlerin tartışıldığı bir bölüm. Forum ana programında bu sene 44 film yer alıyor.

70’li yıllarda Yılmaz Güney, Zeki Ökten bu bölümde gösteriliyor. Nuri Bilge Ceylan Kasaba filminin dünya prömiyerini Forum bölümünde yapıyor. Son yıllarda Türkiye’den bir çok film bu bölüme seçildi. Forum’da yer alan bir çok yönetmen arasında Semih Kaplanoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Reha Erdem, Emin Alper, Ahu Öztürk, Emine Emel Balcı, Melisa Önel gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Burak Çevik’in, yapımcılığını Cem Celal Bilge, Arda Çiltepe, Semih Gülen ve Burak Çevik’in üstlendiği Tuzdan Kaide, sinemada kendi sinema dillerinin arayışında olan, dünyanın dört bir yanından genç film yönetmenlerinin, deneysel ve belgesel filmlerinin ağırlıkta olduğu Forum seçkisinde gösteriyor.

Tuzdan Kaide, aynı zamanda prestijli Caligari Ödülü’ne de aday.

Caligari Ödülü’ne daha önce 1998’de Nuri Bilge Ceylan ve 2012’de Emin Alper layık bulunmuşlardı.

Sessiz sinema döneminde siyah beyaz çekilen Robert Wiene'nin yönettiği 1920 yapımı Alman dışavurumcu film, Dr. Caligari'nin Muayenehanesi (Almanca orijinal adı: Das Cabinet des Dr. Caligari), tarihte sanatsal olarak en çok etki uyandıran filmlerden birisidir.

Beş kişilik jürisi olan, Caligari Ödülü Forum bölümünden bir filme veriliyor. Yirmi bin liralık ödül parasının yarısını filmin yönetmeni diğer yarısını ise dağıtımcısı alıyor.

Mağarayı andıran bir odada yaşayan otuz yaşlarındaki münzevi bir kadının İstanbul’un ücra köşelerinde ikiz kardeşini arayışını anlatan Tuzdan Kaide, şehrin içinde yapılan zamandan kopuk ve mekânı belirsiz bir yolculuğu konu ediniyor.

Filmin başrolünü Zinnure Türe üstlenirken, filmin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Nalan Kuruçim, Nihal Koldaş, Esme Madra, Banu Fotocan, Elit İşcan, Dila Yumurtacı, Reyhan Özdilek ve Ayşe Demirel yer alıyor.

Forum Expanded’ta ise Didem Pekün’ün Türkiye, Yunanistan ve Bosna Hersek yapımı Araf isimli 47 dakikalık orta metraj belgesel filmi yer alıcak.

Forum Expanded’ta 27 ülkeden 34 film ve video eseri yer alıyor. Analiz ederek veya değiştirerek sosyal ve siyasal dünya olaylarına müdahale edebilmek için sinemanın imkanlarını ve belgesel araçlarını kullanan çok çeşitli çalışmalar içeriyor.

Banu Sıvacı’nın yönettiği Güvercin,

Generation 14plus bölümünde

1978 yılından beri, Berlinale’nin çocuklara ve gençlere ayırdığı Generation bölümünde iki yarışma var. Bu bölümde gösterimlere her yıl 65.000'den fazla ziyaretçi katılıyor ve en seçkin filmlere Kristal Ayı ve Uluslararası Jüri Özel Ödülü veriliyor.

14 Plus adından anlaşılacağı gibi 14 yaş ve üstü izleyici için oluşturulmuş bir bölüm. Ancak bu bölümde gösterilen filmler sadece gençlere, çocuklara hitap eden filmler değil. Hatta %85’inin çocuklar için yapılmadığı filmlerden oluşan bölüm her yaştan insanı buluşturan festivalin gizli silahlarından biri.

Yönetmenle seyirci arasında çok keyifli soru cevap imkanı veriliyor. Sinemalardaki tartışmalar izleyicilere, film yapımcılarına ve profesyonel konuklara yeni perspektifler keşfetme fırsatı sunarken, yönetmenler ise coşkularını filmlerinin eleştirel ya da estetik yaklaşımıyla paylaşma imkanı buluyor.

Genç izleyicilerin sinemaya gelmesi, farklı ülkelerden izlediği filmlere dönük bakış açısı geliştirmesinin önemsendiği bu bölümde Türkiye’den Reis Çelik "Lal Gece" filmiyle Generation bölümünde en iyi film seçilerek "Kristal Ayı" ödülüne layık görülmüştü. Son yıllarda Reiş Çelik ve daha bir çok yönetmen yanısıra Atalay Taşdiken, Derya Durmaz, Faruk Hacihafizoğlu, Mete Gümürhan, Hüseyin Karabey, Zeynep Dadak ile Merve Kayan, Barış Kaya ile Soner Caner’in filmleri de bu bölümde gösterilmişti.

Banu Sıvacı’ını yönettiği Güvercin en iyi ilk film ödülü için yarışacak

En İyi İlk Film Ödülü, Ana Yarışma, Panorama, Forum, Generation ve Perspektive Deutsches Kino bölümlerinden seçilen 18 uzun metraj filmden birine layık görülecek.

2006'dan bu yana ilk film için verilen 250 bin liralık ödül Film ve Televizyon Haklarının Korunması Derneği (GWFF) adına veriliyor. Ödül filmin yönetmeni ve yapımcısı tarafından paylaşılıyor.

Bu ödüle ek olarak, yönetmenlere, yüksek kaliteli bir ‘viewfinder’ gelecekteki başarılı kariyerlerine eşlik edecek bir anıt olarak sunulacak.

En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmler arasında hali hazırda festivalin Generation bölümünde gösterilecek olan yönetmenliğini Banu Sıvacı ve yapımcılığını Mesut Ulutaş’ın üstlendiği Güvercin de yer alıyor. En İyi İlk Film ödülü, 24 Şubat günü yapılacak ödül töreniyle sahibini bulacak. Kazanan film 50 bin Euro’luk para ödülünün de sahibi olacak.

Geçen sene 67. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde prömiyerini yapan Ceylan Özgün Özçelik'in yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı film ‘Kaygı', GWFF En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak 16 aday arasında yer almıştı.

Adanalı yönetmen Banu Sıvacı’nın yönettiği Güvercin, babası hayatını kaybettikten sonra abisi ve ablasıyla yaşayan Adana’lı Yusuf’un başından geçenleri ve evinin çatısında tutkuyla beslediği güvercinlerle hikayesini anlatıyor. Filmde, kuşlarından gayrı dünyayı bilmeyen Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir.

Filmin kadrosunda Kemal Burak Alper, Evren Erler, Demet Genç, Mazlum Taşkıran, Michal Elia Kamal ve Ruhi Sarı yer alıyor.

Berlinale Ortak Yapım Marketi

Önemli Berlinale etkinliklerinden biri olan Ortak Yapım Marketi film yapımcılarının neye ihtiyacı vardır düşüncesinden doğmuş. Market, 4 gün boyunca Berlinale çatısı altında sektörden 550 kişiyi buluşturan bir endüstri platformu.

Bir nefes daha uluslararası ortak yapımlarda aktif olan yapımcılar, dağıtımcılar, film finansörleri ve film fonu temsilcilerinin yanı sıra ajanslar ve TV kanallarından temsilcilerin birlikte çalışmalarına olanak sağlayan Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne seçilen 21 proje arasında yer aldı

Yönetmen Nisan Dağ’ın Deniz seviyesi'nden sonra çekeceği ikinci film olan Bir nefes daha’nın yapımcıları Müge Özen ve Jessica Caldwell.

Geçen sene Mars Prodüksiyon’dan yapımcı Nefes Polat ve yönetmen Derya Durmaz'ın projeleri “Amerika Otobüsü” 10,000 Euroluk Berlinale Ortak Yapım Marketi ödülünü almıştı.

Berlinale Talents

2003'te başlayan Berlinale Talents - Yetenek Kampüsü, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru sahibinden yaklaşık 300 katılımcı kabul etmektedir.

Berlin Talent campus çatısı altında Avrupa'daki 30 yaş altı önemli yetenekleri bir araya toplayan programda altı gün boyunca film yapımındaki sorunlara değinen tanınmış sinema profesyonelleriyle atölyeler, panel tartışmaları, çeşitli çalışmalar, kişisel koçluk ve geziler yer alabiliyor. Bu bölümde eğitim alan katılımcıların çoğu daha sonra filmleriyle festivale geliyorlar.

Ayşe Toprak, Selcen Ergun, Elit İşcan, Begüm Akkaya, Mediha Didem Türemen, Türkiye’den programa katılacak olan yönetmen, senarist, oyuncu, sanat yönetmeni ve yapımcılar.

Bu sene Berlinale’de filmleriyle yer alan Burak Çevik, Nisan Dağ ve Banu Sıvacı Get Your Own Picture - Kafandakini Çek film atölyelerinde de yer almışlardı.