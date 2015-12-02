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Dünya
Deutsche Welle

Berlin Türkiye'ye yardım için bastırıyor

Almanya, Türkiye'ye yapılacak mülteci yardımına bütün AB ülkelerinin katkıda bulunmasını istiyor.

02 Aralık 2015 12:14


Alman basınında yer alan habere göre Almanya, Türkiye'ye yapılması karar verilen 3 milyar euroluk mülteci yardımına 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin de katkıda bulunmasını talep ediyor.

Almanya Maliye Bakanlığı müsteşarı Jens Spahn ‘Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Türkiye ile güvenilir bir anlaşmaya varılmasının bütün AB ülkelerinin çıkarına olduğunu ve Avrupa dayanışması açısından yardıma her ülkenin katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Görüş ayrılıkları sürüyor

AB maliye bakanları 28 ülkenin yardıma katkı paylarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Brüksel'de bir araya gelecek.

AB ülkelerinin ortak mülteci politikası üzerinde anlaşamamaları Almanya'nın tepkisine yol açmıştı. AB'nin dış sınırlarının korunması ve mülteci kotalarının belirlenmesi gibi konulardaki görüş ayrılıkları sürüyor. Doğu Avrupa ülkeleri iltica akınının yol açtığı sorunlara ortak çözüm arayışına katılmak istemiyor.

Zirvede alınan kararlar

AB – Türkiye arasında 11 yıldır ilk kez düzenlenen zirvede ortak eylem planı üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Buna göre Türkiye ülkedeki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyar euro yardım alacak. Ayrıca Türkiye'ye vize ve tam üyelik müzakerelerinde kolaylık gösterilmesi, karşılığında ise Türkiye'nin Avrupa yönündeki mülteci akınına set çekmesi öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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