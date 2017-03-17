Berlin: Türkiye ile sığınmacı anlaşması ortak bir başarı

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Steiner Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye ile imzalanan sığınmacı anlaşmasını "ortak bir başarı” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Steiner "Anlaşma işliyor; başka sonuçlarının yanı sıra Ege'de ölümlerin ve bu bölgedeki yasadışı kaçakçılık faaliyetinin belirgin bir biçimde gerilemesini sağladı” dedi. Anlaşmanın uygulamada kalmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu vurgulayan Georg Steiner "Türkiye'nin de bunu yapacağını varsayıyoruz” diye konuştu.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert de son dönemde Türkiye ile Hollanda ve Almanya arasında yaşanan krizin sığınmacı anlaşmasını tehlikeye soktuğuna inanmadığını söyledi. Lammert "Türk tarafının bir yıl önceye göre bu uzlaşmadan daha az çıkarı olduğuna dair bir emare yok” dedi. Avrupa Birliği parlamento başkalanlarının Roma toplantısı öncesinde konuşan Lammert, Türkiye'nin bazı Avrupa Birliği ülkelerinin tersine sığınmacı sorununun çözümüne "somut bir katkı” sunduğunu söyledi. Norbert Lammert "Bu katkıyı bazı üye devletler sunmuyor. Ama eğer Türkiye bu katkıyı sunmazsa neler olabileceğini düşünmeliler” dedi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 916 sığınmacı iade edildi

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 yılında imzalanan anlaşma yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçen sığınmacıların iltica başvurularının kabul edilmemesi halinde Türkiye'ye iade edilmesini öngörüyor. Avrupa Birliği bunun karşılığında Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacının ihtiyaçları için kullanılmak üzere Ankara'ya mali yardım taahhüdünde bulundu. Brüksel ayrıca Yunanistan'dan iade edilen her sığınmacı için Türkiye'den bir Suriyeli sığınmacıyı bir AB ülkesine almayı kabul etti. Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiye kadar 1500'ü Almanya'ya olmak üzere toplam 4 bin 100 Suriyeli bu şekilde Avrupa'ya geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısı ise 916 olarak kayıtlara geçti.

Af Örgütü: Anlaşma utanç verici bir leke

Sığınmacı anlaşması öte yandan insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen anlaşmanın "Avrupa'nın ortak vicdanında utanç verici bir leke” olduğunu belirtti. Dalhuisen anlaşmada konunun sığınmacıların korunması değil uzak tutulması olduğunu söyledi. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada Yunanistan sığınmacı kamplarındaki koşullar da eleştirildi. Yunan adalarında sığınmacıların "kapasitesini aşmış, perişan binalarda hapsedildiği” belirtilirken birçok sığınmacının adaları terk edemediği belirtildi. Midilli'de aralarında bir çocuğun da olduğu beş sığınmacının bu koşullara bağlı olarak öldüğü kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise Yunanistan iltica süreçlerinde ilerlemeler olduğu tespitini yaptı. UNHCR Sözcüsü Roland Schönbauer Alman haber ajansı epd'ye yaptığı açıklamada "Yunan (iltica) sürecindeki koruma mekanizmaları şu anda gerçekten iyi” dedi. Sığınmacıların iltica başvurularının tek tek incelendiğini belirten Schönbauer tehdit altında olan Kürtlerin Türkiye'ye iade edilmediğini söyledi. İadeleri temyiz başvurusu ve diğer araçlarla engelleme imkanı olduğunu belirten Schnönbauer, UNHCR'nin de ilticacılara hukuki destek verdiğini söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

EPD, DPA / EC, BÖ