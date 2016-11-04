Berlin Türk Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

HDP milletvekillerine yönelik gözaltılar Berlin'de yoğun tepkiye neden oldu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Malahatgüzarı Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Alman diplomatik kaynaklar, "Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, HDP'li siyasetçi ve milletvekillerine yönelik gece gerçekleştirilen gözaltıları, Türkiye'deki aşırı gerilimi daha da tırmandıracak bir gelişme olarak değerlendirmekte" açıklaması yaptı.

Reuters haber ajansına konuşan Alman diplomatik kaynaklar, kimsenin Türkiye'nin terör tehdidine karşı adım atma ve 15 Temmuz darbe girişimini hukuki araçlarla aydınlatma hakkını sorgulamadığını vurgulayarak "Ancak bu, siyasi muhalefetin susturulması, hatta parmaklıklar arkasına gönderilmesi için gerekçe olamaz" görüşünü aktardı.

Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları, tam da iki devlet arasındaki tarihten gelen yakın ilişkiler ve iki ülke halkları arasındaki dostluk bağlarından ötürü Almanya'nın şu an sessiz kalamayacağına dikkat çekti.

Gauck: Avrupa bu gerilimi yanıtsız bırakamaz

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da Türkiye'deki gözaltılara alışılmışın dışında sert tepki gösterdi. Gauck, Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta 'Türkiye'de şu an gözlemlediklerinin kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek "Ankara darbe girişimini örneğin basın özgürlüğünü fiili olarak ortadan kaldırmak için kullanıyorsa, yargı araç haline getiriliyor, Cumhurbaşkanı idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulmasını sağlamaya çalışıyorsa, o zaman demokratik bir hukuk devletinin en önemli temelleri yürürlükten kaldırılıyor demektir" ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, kendisine 'Bu politika Avrupa yönünden temelli geri dönüş anlamına mı geliyor?' sorusunu yönelttiğini belirterek, bunun her halükarda Avrupa'nın yanıtsız bırakamayacağı bir gerilim olduğunu söyledi.

Yeşillerden şiddetli protesto çağrısı

Diğer yandan Alman Yeşiller partisi, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto için herkesi tepki göstermeye çağırdı. Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir Berlin'de yaptığı açıklamada, şu an Ankara'nın anlayacağı güçte ortak bir işarete ihtiyaç olduğunu belirterek, "Alman Federal Meclisi'nde grubu bulunan tüm demokratik partilerin birlikte hareket etmesini öneriyorum" dedi.

Türkiye'nin bir dikta rejimine dönüşme yolunda olduğunu savunan Özdemir, ayrıca Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini ve Ankara'daki Alman Büyükelçi'nin istişareler için geri çağırılmasını istedi.

Yeşiller Eş Başkanı ayrıca Türkiye'deki gerilimin Almanya'ya da taşınacağı uyarısı yaptı. Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrılarını reddeden Özdemir, bunun sadece Erdoğan'ın işine yarayacağını savundu.

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DW/Reuters/KNA/BK/HS