Berlin Türk - Alman ilişkilerini tartışıyor



Alman Federal Meclisi'nde 1915 yılında Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak nitelendiren karar tasarıyla ilgili Alman politikacılardan art arda açıklamalar geliyor. Sosyal Demokrat Parti Alman Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, soykırım yasa tasarısını “şimdiki Türk hükümetine yönelik mücadele için bir platform olarak kullanılmaması” gerektiği uyarısında bulundu.

Oppermann, Neue Osnabrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada “kimsenin soykırımı alet etmemesi gerektiğini” vurgulayarak, tasarıyla ilgili tartışmalarda kimsenin “yanlış heveslere kapılmaması ve kendine çıkar sağlamaması” konusunda da uyarıda bulundu. Oppermann, şimdiki hükümeti eleştirseler de Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Türkiye ile ilişkiler

Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Michael Brand’a göre de karar tasarısı Türk-Alman ilişkilerinde kalıcı bir hasar bırakmayacak. Brand, Rheinschen Post gazetesine yaptığı açıklamada, “dış politikada oldukça yalnız kalmış, IŞİD ve PKK’nın baskısı kalan Türkiye’nin güvenilir ortaklarından biri olan Almanya ile ilişkilerinde bozulmanın üstesinden gelebileceğine inanmıyorum” dedi. Brand, bu karar tasarıyla Türkiye’ye ders vermeyi değil tarihî gerçeklerle yüzleşmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Hristiyan Birlik partileri Alman Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder de bu karar tasarısıyla Türkiye’yi ve Türk halkını yargılamak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti. Kauder, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada “Biz Türkiye’yi sanık sandalyesine oturmak istemiyoruz. Şu mesajı vermek istiyoruz: Barışma ancak gerçekler kabul edilirse mümkün olur” dedi.

Merkel'e eleştiri

Oylamaya, Başbakan Angela Merkel, koalison ortaklarından Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier katılmayacak. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Merkel’in oylamaya katılmayacak olmasını eleştirdi.

Dağdelen, Kölner Stadtanzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, “Başbakan Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a riayet ederek, Ermenilere yönelik soykırımı tanıyan tarihî oylamaya katılmaması utanç verici” dedi. Dağdelen, bu tasarıyla ilk kez 1915 olaylarının soykırım olarak tanındığına ve Almanya’nın olaylardaki sorumluluğu konusundaki sessizliğin bozulduğunu söyledi. Bugünkü oylamada Alman Meclisi Sol Parti grubu, oybirliğiyle karar tasarısına “evet” oyu verecek.