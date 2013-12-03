Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya TİM Show Center’da sahne alacak

Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya, 6-7 Aralık’ta TİM Show Center’da sahne alacak.

Berlin Senfoni Oda Orkestrası, Berlin Senfoni Orkestrası ve Deutschen Opera’nın müzisyenlerinden oluşmaktadır.

İlk konserini Ocak 1991'de veren ve Jürgen Bruns’un sanat yönetmenliğini üstlendiği orkestra, üst düzey klasik repertuarının yanında büyük senfonik ve küçük oda müziği repertuarı da icra ediyor. Klasik ve Romantik dönemlere dayalı repertuarın yanı sıra Detlef Glanert, Viktor Bruns, Anatol Vieru, Carlo Domeniconi gibi çağdaş müziğin temsilcilerinin eserleri de orkestranın repertuarında bulunuyor.

Berlin Senfoni Oda Orkestrası 2001 yılında Ernst Von Siemens Muzik Vakfı’nın, 2002 yılında da Jurger Bruns sanat yönetmenliğinde Brandenbung Eyaleti’nin Rheinsberg Müzik Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Erdal Akkaya, elle icra tekniği şelpe üzerine çalışmalarını 1980’li yılardan bugüne değin sürdürüyor. Akkaya, Prof. Jirair Arslanyan ve Elena Kember gibi hocalarla çalıştı.