Berlin saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Almanya Berlin'de tırla Noel pazarına girerek 12 kişiyi öldüren IŞİD üyesi Anis Amri ile irtibatlı oldukları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Berlin'deki saldırıyı gerçekleştiren Amri ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Bilal Yousef Mahmoud ve Youssef Darwıche'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen iki şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimliğin kararında, "yabancı savaşçı" olduğu belirtilen şüphelilerin Suriye’deki çatışma bölgesine gidebilecekleri belirtildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Aralık'ta Noel pazarına giren tırla 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını gerçekleştiren IŞİD üyesi Anis Amri ile bağlantılı olduğu iddia edilen Bilal Yousef Mahmoud ve Youssef Darwıche, İstanbul’a gözaltına alınmıştı.