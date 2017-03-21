Berlin saldırganı ile bağlantılı 3 kişi İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı Berlin’de, Kaiser Wilhelm Kilisesi yakınında kurulan Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ”19 Aralık tarihinde, Almanya’nın Berlin kentinde, Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu belirlenen Bilal Yosef Mahmoud, Muhammed Ali Khan, Youssef Darwiche isimli 3 kişinin, Atatürk Havalimanı’nda yakalandığını açıkladı.

Berlin’de Noel pazarına bir TIR’ın dalması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi yaralanmıştı. Saldırgan Anis Amri İtalya’da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.