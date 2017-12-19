Berlin saldırısının kurbanları anıldı

Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel pazarına bir yıl önce düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 12 kişi bugün düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği meydanda bulunan Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi'nde yapılan ayine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve bazı hükümet üyeleri ile kurbanların yakınları ve saldırıdan kurtulanlardan oluşan davetliler katıldı. Ayinin ardından saldırının düzenlendiği yerde kurbanların anısına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel tören sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında kurbanların yakınlarına ve saldırının mağdurlarına yönelik tutumun hatalı olduğunu kabul etti. Dün kurban yakınları ve mağdurlarla görüştüğünü belirten Merkel, "Bu benim için, şimdiye kadar iyi yapmadığımız şeyleri daha iyi yapmak için çaba göstermemiz anlamına geliyor” dedi.

Başbakan Merkel, saldırıda ölenlerin yakınları ve yaralananlara yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

"Destek yetersiz kaldı”

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier törende yaptığı konuşmada, kurbanların yakınları ve saldırıda yaralananların üzüntüsünü paylaştığına işaret ederek, "Yaşadığınız kederin ne kadar derin olduğunu anlayamayız, acınızı sadece tahmin edebiliriz” dedi. Steinmeier, kurbanların yakınlarına yönelik hatalı tutuma da değinerek, "Desteğin geciktiği ve yetersiz kaldığı gerçeği” ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Steinmeier, konuşmasında saldırı öncesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin olası ihmallerine de işaret ederek, "ihmalleri aydınlatmalı ve hatalarımızdan ders çıkartmalıyız” dedi.

Kurbanların anısına anıt

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller anıtın açılış töreninde yaptığı konuşmada, saldırının kurbanların yakınlarında ve saldırıdan kurtulanlarda "derin ruhsal ve bedensel yaralar” açtığını belirterek, bu yaraların hiç bir zaman için tam olarak iyileşemeyeceğini dile getirdi. Müller, bu anıtın kurbanların yakınları ve onların üzüntüsünü paylaşanların duygularını ifade edecekleri bir yer olacağını belirtti.

Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi'nin önündeki merdivenlerin basamaklarında saldırıda yaşamını yitiren 12 kişinin adı yazıyor. Bunun yanı sıra yerde yaklaşık 17 metre uzunluğundaki çatlağın içi sarı renkli metal ile dolduruldu. Müller, ancak toplumun "nefret ve terörle bölünmesini istemediklerini” vurguladı.

Akşam törenler devam edecek

Breitscheid Meydanı'ndaki saldırının birinci yıldönümünde düzenlenen törenlere akşam da halkın katılımıyla devam edilecek. Saldırının gerçekleştiği saat olan 20.02'de yaşamını yitirenlerin anısına kilisenin çanları 12 dakika çalacak.

19 Aralık 2016 akşamı Anis Amri tarafından Noel pazarına TIR'la düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüş, yaklaşık 70 kişi de yaralanmıştı.

DW/AFP/epd, JD/BK

© Deutsche Welle Türkçe