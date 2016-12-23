Berlin saldırısının faili İtalya'da vuruldu

Berlin'de pazartesi akşamı Noel panayırına düzenlenen saldırının faili olarak aranan 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri'nin Milano'da polis kontrolü sırasında vurulduğu bildirildi. İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Avrupa çapında aranan zanlının polisle çıkan çatışmada Milano'da vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Milano'da öldürülen kişinin Berlin saldırısının faili olduğundan şüphe duyulmadığını açıkladı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Amri'nin normal polis kontrolü sırasında tespit edildiği belirtiliyor. Amri'nin kimliğini soran polise ateş ettiği ifade ediliyor. Alman Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili olarak İtalyan makamları ile iletişime geçildiği kaydedildi.

Güvenlik kamerasına takılmış

Alman basınında da Avrupa çapında aranan failin kaçtıktan sonra bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Berlin merkezli RBB televizyonunda yayınlanan video kaydında Amri, salı akşamı Berlin'in Moabit semtindeki bir camiden çıkarken görülüyor.

RBB'nin haberinde İslamcıların buluşma yeri olarak bilinen caminin gözetim altında tutulduğu bilgisine yer verildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisin Amri'nin görüldüğü camiye baskın düzenlediği bildirildi. Amri'nin Berlin'de 14 ve 15 Aralık tarihlerinde de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin olduğu belirtildi.

Alman makamlarının saldırıyı Amri'nin düzenlediğinden kuşkusu yok. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de dün saldırıda kullanılan TIR'ın üzerinde Amri'ye ait parmak izinin bulunduğunu açıklamıştı. Maiziere, "terör şüphelisinin büyük ihtimalle eylemi gerçekleştirdiğine ilişkin başka bulgular da olduğunu" söylemişti.

Saldırı anının görüntüleri

Bild gazetesinin haber portalında da saldırı anına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntülerde bir TIR hızlı bir şekilde Breitscheid Meydanı'nda Noel panayırına dalıyor ve ardından çok sayıda kişinin kaçıştığı görülüyor.

Saldırının faili Anis Amri'nin 2011 yılında ülkesi Tunus'tan ayrıldığı, önce İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı. İtalya'da kundaklama suçundan cezaevine giren ve 4 yıl sonra salıverilen Amri'nin daha sonra Almanya'ya geldiği ve mülteci başvurusunda bulunduğu tespit edilmişti. Mülteci başvurusu reddedilen Amri'nin eksik belgeleri nedeniyle Tunus'a geri gönderilemediği açıklanmıştı.

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AFP/dpa/HS/BK