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Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısı: Tırın fren sisteminin faciayı önlediği açıklandı

Berlin’de bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda kullanılan aracın fren sisteminin daha büyük bir facianın önüne geçtiği açıklandı.

29 Aralık 2016 19:04

Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ortaya çıkan Anis Amri'nin çaldığı tırla düzenlediği saldırıda daha fazla kurban verilmemesinin sebebinin aracın otomatik fren sistemi olduğu açıklandı.

Saldırıyı soruşturmakla görevlendirilen‚ ‘‘City‘‘ isimli araştırma grubu, ‘‘çarpmanın etkisiyle otomatik olarak devreye giren fren sistemi sayesinde aracın 70-80 metre sonra durduğunu‘‘ açıkladı. Fren sistemi, böylece aracın daha fazla kişiye çarpmasını engellemiş oldu.

Berlin saldırısında Anis Amri'nin kaçırdığı tırın sürücüsünün Amri'yle boğuşarak direksiyona müdahale ettiği ve muhtemelen daha fazla insanın ölmesini engellediği de iddialar arasındaydı. Ancak yetkililer adli tıp sonuçlarına göre şoförün saldırıdan saatler önce başından vurularak yaralanmış olduğunu belirtti.

Amri araçtan mesaj yollamış

Amri'nin ayrıca saldırıdan yaklaşık 10 dakika öncesine kadar arkadaşlarıyla mesajlaştığı ortaya çıktı. Bir arkadaşına, ‘'Kardeşim, her şey yolunda. Şu an araçtayım. Benim için dua et'' yazdığı belirtilen Amri'nin ayrıca aracın içinde çektiği bir fotoğrafını da yolladığı açıklandı. Focus dergisinin haberine göre, Amri bu mesajları Berlin ve Ruhr Bölgesi'ndeki arkadaşlarına yolladı. Mesajların gittiği kişiler arasında Amri’yle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 40 yaşındaki Tunus vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

"Tehlikeli” olarak nitelendirilen Amri'nin Almanya'da aylardan bu yana güvenlik birimleri tarafından takip edildiği, ancak yeterli hukuki dayanak bulunmadığı için yakalanamadığı ortaya çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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