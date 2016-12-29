Berlin saldırısı şüphelisi serbest bırakıldı

Almanya'da Federal Savcılık Berlin'de 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı soruşturmasında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Savcılık, TIR'ı Noel panayırına sürerek 12 kişiyi öldüren Anis Amri ile irtibatta olduğu düşünülen şüphelinin serbest bırakıldığını açıkladı. 40 yaşındaki Tunuslu, saldırgan Amri'nin telefonunda numarası kayıtlı olduğu için çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

Federal Savcılık, Anis Amri'nin bir video kaydında IŞİD'e bağlılığını dile getirdiğini de doğruladı. Üç dakikalık kayıttaki kişinin Anis Amri olduğunun açıkça anlaşıldığı belirtildi. Amri'nin terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiği ve kanı akan Müslümanların öcünün alınacağını söylediği belirtildi.

24 yaşındaki Anis Amri kullandığı TIR'ı Berlin'deki Noel panayırına sürerek 12 kişiyi öldürmüş, olayda 55 kişi de yaralanmıştı. Tırın otomatik fren sisteminin daha büyük bir faciayı önlediğini de açıklayan Federal Savcılık, bu sayede aracın ancak 70 – 80 metre ilerleyebildiği ve durduğu bilgisini verdi.

"Mermilerin çapı aynı"

Saldırının ardından kaçan Amri, İtalya'nın Madrid kentinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganın üstünde bulunan silahla polise ateş ettiği merminin çapı ile TIR'da Polonyalı şoförün öldürüldüğü olayda kullanılan mermilerin çapının aynı olduğunu belirten Savcılık henüz aynı silahın kullanılıp kullanılmadığının netlik kazanmadığını açıkladı. TIR'da ölü bulunan Polonyalının ölüm saati de verilen bilgilere göre henüz kesin olarak tespit edilemedi. Geçici otopsi raporuna göre Polonyalı şoförün saldırı saatine yakın bir zamanda öldürüldüğünden yola çıkılıyor. Resmi otopsi raporunun ocak ayı ortasında açıklanması bekleniyor.

Anis Amri'nin Berlin'de saldırıyı düzenledikten sonra günlerce Avrupa sınırları içinde gezdiği de Federal Savcılık tarafından doğrulandı. Savcılık saldırganın Berlin'den Hollanda'ya kaçtığı ve Fransa üzerinden de İtalya'ya geçtiği bilgisini verdi. Amri 2015'te Almanya'ya gelmeden önce İtalya'da yaşıyordu.

Güvenlik birimlerine eleştiriler

Öte yandan Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak araştırmasına göre Amri pek çok kez güvenlik birimlerinin odağındaydı. Şubat 2016'dan Kasım 2016'ya kadar Berlin'deki Ortak Terör Savunma Merkezi'nde (GTAZ) Amri'nin en az yedi kez gündeme geldiği, saldırıdan sadece beş gün önce ortaya çıkan resmi belgelerde Amri'nin Almanya'daki sicilinin dökümünün yapıldığı belirtildi.

Almanya'da muhalefet partileri Birlik 90/ Yeşiller Partisi ve Sol Parti de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Frank Tempel, kurumların hatası olduğunu, ölümlerin engellenmesi için yeterli delilin mevcut olduğunu savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, DK/BK