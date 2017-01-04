Berlin saldırısı soruşturmasında ilerleme kaydedildi

Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada önemli adımlar atıldı. Federal Savcılık'ın bugün, saldırının faili Anis Amri'nin iletişimde olduğu iki kişiye dair bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan yetkililer salı günü, Berlin'deki mülteci kampında 26 yaşındaki bir Tunuslu'nun kaldığı yerde arama yaptı. Söz konusu kişinin "saldırı planlarından haberdar olduğu ve muhtemelen Amri'ye yardım ettiği" şüphesi bulunduğu kaydedildi.

19 Aralık'ta bir tırı Noel pazarındaki insanların üzerine süren saldırgan 12 kişinin ölümüne, 50'den fazla insanın da yaralanmasına yol açmıştı. 24 yaşındaki Tunuslu Amri bir kaç gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Şu ana kadar elde edile verilere göre, Amri'nin iletişimde bulunduğu 26 yaşındaki Tunuslu, Amri'yi 2015 yılının sonundan bu yana tanıyor ve saldırıya yakın bir zamanda da onunla iletişime geçti. Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu SWR'in haberine göre ise söz konusu kişi de suçlu olarak görülüyor. Başka bir davayla ilgili kısa süreliğine gözaltına alınsa da hakkında şimdilik bir tutuklama kararı çıkarılmadığı kaydedildi.

Berlin'de arama yapıldı

Federal Savcılık aynı zamanda Berlin'deki bir apartman dairesinde de inceleme yaptı. Burada Amri'nin eski ev arkadaşının kaldığı belirtildi. Söz konusu kişinin de Amri ile saldırıdan kısa bir önce iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Soruşturmalar kapsamında Amri'nin saldırı öncesi ve sonrası davranışlarına ilişkin yeterince bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

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dpa, BS/GA