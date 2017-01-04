T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısı soruşturmasında ilerleme kaydedildi

Berlin’deki Noel saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Tunuslu Amri’nin iletişimde olduğu iki kişi hakkında soruşturma başlatan Federal Savcılık’ın bugün son gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

04 Ocak 2017 13:53

Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada önemli adımlar atıldı. Federal Savcılık'ın bugün, saldırının faili Anis Amri'nin iletişimde olduğu iki kişiye dair bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan yetkililer salı günü, Berlin'deki mülteci kampında 26 yaşındaki bir Tunuslu'nun kaldığı yerde arama yaptı. Söz konusu kişinin "saldırı planlarından haberdar olduğu ve muhtemelen Amri'ye yardım ettiği" şüphesi bulunduğu kaydedildi.

19 Aralık'ta bir tırı Noel pazarındaki insanların üzerine süren saldırgan 12 kişinin ölümüne, 50'den fazla insanın da yaralanmasına yol açmıştı. 24 yaşındaki Tunuslu Amri bir kaç gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Şu ana kadar elde edile verilere göre, Amri'nin iletişimde bulunduğu 26 yaşındaki Tunuslu, Amri'yi 2015 yılının sonundan bu yana tanıyor ve saldırıya yakın bir zamanda da onunla iletişime geçti. Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu SWR'in haberine göre ise söz konusu kişi de suçlu olarak görülüyor. Başka bir davayla ilgili kısa süreliğine gözaltına alınsa da hakkında şimdilik bir tutuklama kararı çıkarılmadığı kaydedildi.

Berlin'de arama yapıldı

Federal Savcılık aynı zamanda Berlin'deki bir apartman dairesinde de inceleme yaptı. Burada Amri'nin eski ev arkadaşının kaldığı belirtildi. Söz konusu kişinin de Amri ile saldırıdan kısa bir önce iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Soruşturmalar kapsamında Amri'nin saldırı öncesi ve sonrası davranışlarına ilişkin yeterince bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Berlin NoelAmriFederal SavcılıkNoelSavcılıkAnis AmriBerlinTunusluAralıkTunuslu AmriAlman Radyo Televizyon Kurumu SWRDeutsche Welle TürkçeBS/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24