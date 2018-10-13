Berlin International Üniversitesi yeni yerleşkesini hizmete sundu

BERLİN, (DHA)-BAU International Berlin olarak 4 yıldır faaliyetini sürdüren BAU Globalin Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversite\'nin yeni yerleşkesi Salzufer Strasse’de açıldı. Törene katılan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Yıllar önce büyüklerimiz işçi olarak buraya geldiler ve ekonomiye büyük katkı sağladılar. Şimdi ise kas gücümüzle değil beyin gücümüzle geliyoruz” dedi.

Çok uluslu yapısı ve bünyesinde 66 farklı ülkeden onlarca öğrenciyi barındırması ile ön plana çıkan Berlin International Üniversitesi’nin yeni kampüsü Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, BUEK Başkanı Enver Yücel, UNESCO Avrupa Eğitim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jan Sadlak, BAU Washington Rektörü Sinem Vatanartıran, birçok yönetici, akademisyen ve öğrencinin katılımıyla açıldı.

“İKİ ÜLKE ARASINDA AKADEMİK BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ”

4 yıl önce başlattıkları bu girişimin büyümesiyle daha büyük bir yere ihtiyaç duyduklarını belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yer seçimi konusunda üniversitelerin yoğun olduğu bir bölgeyi özelikle tercih ettiklerini ifade etti. Üniversitenin akademik başarısının yanı sıra Türk-Alman ilişkilerine de katkı sağlayacağını dile getiren Yücel, “İki ülkenin derin bir geçmişi, ticari ve siyasi ilişkileri var. Üniversite olarak iki ülke arasında akademik bir yapının oluşmasını sağlayacağız. Bundan 55 yıl önce büyüklerimiz Almanya’ya işçi olarak geldiler ve Alman ekonomisine büyük katkı sağladılar. Şu anda ise kas gücümüzle değil beyin gücümüzle geliyoruz. Buraya yükseköğretim alanında katkı sağlayacağız. Almanya’da gördüklerimizi de ülkemizde, dünyanın çeşitli yerlerinde anlatacağız. BAU Global artık bir dünya markası ve bu markaya dahil olan, yeni eğitim hayatına başlamış bu üniversiteler bugünün dünyasına hitap edecekler. Biz kendimizi bu çağın üniversiteleri olarak kabul ediyoruz. Bu çağda artık öğrenci tek bir kampüste 3-4 yılını geçirmesin istiyoruz. Tek dönem veya bir sene ya da yazın farklı yerlerde eğitimlerini sürdürebilsinler. Burada okuyan öğrenci gerekirse bir dönemini İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nde veya Washington International University’de okusun. Bizim hedefimiz uluslararası olmak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN BİR GİRİŞİMCİNİN ALMANYA’DA AÇTIĞI İLK ÜNİVERSİTE”

Bu üniversitenin önemli bir özelliği olduğunu söyleyen Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Dieter Klingemann, “Burası Türkiye’den bir girişimcinin Almanya’da açtığı ilk üniversite. Diğer önemli bir özellik ise Türk kökenli öğrencilere burada evlerindeymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam yaratılmış olması. Okulumuzun disiplinlerarası eğitimler vermesi de bizim için çok değerli. Burada İşletme ve Tasarım Fakültelerinde eğitim veriliyor. İki fakültenin öğrencileri birbirlerinin derslerinden istifade edebiliyor. Böylece karşılıklı bir öğrenme ortamı yaratılıyor” ifadelerinde bulundu.

66 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİ BİR ARADA

Üniversite olarak öğrencilerin entelektüel birikim ve becerilerini geliştirmek ve disiplinlerarası bir yaklaşımla onları yetiştirmek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Klingemann, “Yeni kampsümüzdeki öğrencilerimizin yüzde 27’si Alman, yüzde 11’i Türk pasaportlu öğrencilerden oluşuyor. Bunun dışında İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika gibi pek çok farklı ülkeden gelen öğrencilerimizin oranı da yüzde 3. Burada 66 farklı ülkeden onlarca öğrenciyi ağırlıyoruz. Aynı şekilde pek çok farklı akademisyen de burada ders veriyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Klingemann’ın ardından UNESCO Avrupa Eğitim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jan Sadlak yükseköğrenimle ilgili düşüncelerini, üniversitenin akademisyenlerinden Prof. Dr. Peter Mantel kurumun geleceğiyle ilgili bilgileri ve öğrencilerden Georgia Humphries aldıkları eğitimle ilgili detayları katılımcılarla paylaştı. Okulun tanıtım videonsun yayınlanması ve viyolonsel dinletisi ile devam eden tören kurdele kesimiyle son buldu.

BU YIL 40 ÖĞRENCİ MEZUN OLUYOR

Alman Eğitim Senatosundan alınan akreditasyon ile Tasarım ve İşletme Fakültelerinde iç tasarım, ürün tararımı, grafik tasarımı işletme, dijital işletme ve işletme yönetimi programları ile 6 farklı disiplinde İngilizce eğitim veren üniversite geçen yıl ilk mezunlarını verdi. 66 farklı ülkeden 375 öğrenciye eğitim veren üniversite Almanya\'da bulunan 400 üniversite arasında en çok uluslu okul olma unvanını elinde bulunduruyor. Öğretim kadrosunda da birçok değişik ülkeden akademisyeni bir arada bulunduran Berlin International Üniversitesi bu yıl ikinci mezunlarını veriyor. Aralarında mülteci olarak Suriye’den Almanya’ya göç etmiş ve Almanya’nın ilk mülteci statüsünde diplomasını alacak öğrencisi olan Moataz Ghannam’ın da bulunduğu 40 öğrenci aldıkları eğitim ve diplomaları sayesinde Berlin ve Avrupa Birliği ülkelerinde oturum hakkı kazanarak iş hayatına atılabilecekler.

Üniversite önümüzdeki akademik yıldan itibaren lisans seviyesinde mimarlık ve yüksek lisans seviyesinde işletme (MBA) ve mimarlık (MS) bölümlerinde eğitim vermeye de başlayacak.

(FOTOĞRAF-VİDEO)