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BBC Türkçe

Berlin: İki vatandaşımız daha Türkiye'de 'siyasi nedenlerden' gözaltına alındı

Almanya hükümeti, iki vatandaşının daha "siyasi nedenlerden" Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı. Böylece Türkiye'de "siyasi nedenlerden" gözaltında olan Alman vatandaşı sayısı 12'ye çıktı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya hükümeti, iki vatandaşının daha "siyasi nedenlerden" Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

Böylece Türkiye'de "siyasi nedenlerden" gözaltında olan Alman vatandaşı sayısı 12'ye çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "31 Ağustos'ta iki Alman vatandaşı Türkiye'de siyasi nedenlerden gözaltına alındı" dedi.

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen gözaltıların Alman yetkililerine resmi olarak bildirilmediğini söyleyen sözcü, Alman yetkililerinin söz konusu iki kişiyi henüz göremediklerini de kaydetti.

Sözcü Adebahr düzenlediği basın toplantısında, "Neyle suçlandıklarını öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "Diğerlerine olduğu gibi siyasi bir suçtan, terörizm şüphesinden, olduğunu farzetmeliyiz" dedi.

Türkiye'de gözaltında olan Alman vatandaşları arasında Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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