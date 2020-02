Berlin Film Festivali'nin en iyileri İstanbul'a geliyor

İstanbul Film Festivali, 6-17 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilecek olan festivalde, geçtiğimiz günlerde sona eren Berlin Film Festivali’nin en iyi filmleri de yer alacak.

Berlin Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ve Wes Anderson’a 'En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren, çocuklarla köpeklerin kahraman olduğu aksiyon, macera ve duygu dolu epik bir masal olan 'Isle of Dogs', Türkiye’de ilk kez 37. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. 37. İstanbul Film Festivali programında yer alacak Berlinale seçkisindeki diğer filmler şöyle:

Twarz (Mug) / Małgorzata Szumowska

Body / Beden ve In the name of / Adına filmleriyle tanıdığımız Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska’nın son filmi, Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı–Büyük Jüri Ödülü kazandı. Mug, günümüz toplumunu yüzü bir kazada deforme bir adam üzerinden eleştiriyor ve ikiyüzlülük, dürüstlük, yüzeysellik, kimlik gibi kavramları absürt bir tarzla inceliyor.

Las Herederas / The Heiresses / Marcelo Martinessi

Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi, dünya prömiyerini yaptığı Las Herederas, Berlin Film Festivali’nden tam üç ödülle döndü: En İyi Kadın Oyuncu (Ana Brun), Alfred Bauer Ödülü ve uluslararası sinema eleştirmenleri federasyonu FIPRESCI Ödülü. Yönetmen Martinessi, bu ilk uzun metrajlı filminde mirasyedi iki kadının 30 yıllık birlikteliklerinin ekonomik sorunlarla nasıl yıprandığını ve yeni bir niteliğe büründüğünü anlatıyor. Sınıf farklılıklarına ve kadın özgürleşmesine özgün bir bakışla yaklaşan Las Herederas, sinema üretiminin kısıtlı olduğu Paraguay’dan uzun zamandır çıkan en nitelikli filmlerden.

Dovlatov / Alexey German Jr.

Ünlü Rus yönetmen Alexey German Jr.’ın son filmi, büyük Rus filmi geleneğini takip ediyor ve 1971’de Leningrad’da Brejnev rejiminde muhalif yazar Sergei Dovlatov’u izliyor. Film, En İyi Sanatsal Katkı dalında Gümüş Ayı kazandı.

Transit / Christian Petzold

Barbara, Phoenix, Yella ve Jerichow ile tanıdığımız Alman yönetmen Christian Petzold’un Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi Transit, günümüz göçmenlerine geçmişten bakıyor. Anna Seghers’in 1942 tarihli romanından sinemaya uyarlanan Transit, Nazilerin Fransa’yı işgaliyle Marsilya’dan kaçmaya çalışan Alman mültecileri izliyor. Belirsiz bir tarihte geçen Transit, bu sayede tarihle günümüzü bir araya geliyor.

Shut Up And Play The Piano / Philipp Jedicke

Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan, yönetmenliğini Philipp Jedicke’nin yaptığı Shut Up And Play The Piano, Grammy ödüllü besteci, piyano virtüözü Chilly Gonzalez’in nasıl bir pop yıldızına dönüştüğünü anlatıyor. Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft Punk ve Drake gibi birçok sanatçıya esin veren Gonzales’in Kanada’dan 1990’ların Berlin yeraltı müzik dünyasına oradan konser salonlarına yolculuğunu izleyen film, piyanodan punk’a, oradan klasik müziğe çok geniş bir müzik yelpazesini de içeriyor.

Madeline's Madeline / Josephine Decker

Dünya prömiyerini Sundance’te gerçekleştiren, Berlin Film Festivali’nde Forum bölümünde gösterilen Madeline’s Madeline’de anne rolünde yönetmenliğiyle tanıdığımız Miranda July, Madeline rolünde ise Helena Howard olağanüstü bir performans gösteriyor. Josephine Decker’ın üçüncü uzun metrajlı filmi, ruhunu ve aklını kavrayan hastalığıyla yaşamını sürdüren ergen bir kızın annesinin sevgisiyle boğulurken, tiyatro sahnesinde bambaşka bir kişiliğe bürünüşünü, delilikle dahilik arasındaki ince çizgiyi inceliyor.

Teatro de Guerra / Lola Arias

Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan Teatro de guerra 1982’de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Savaşı’nı konu ediniyor. Her iki taraftan da birçok askerin canına mal olan bu savaşın 35. yılında, iki ülkenin savaşa katılan askerleri bir araya geliyor ve başlarına gelenleri kamera önünde canlandırıyorlar. , savaşın saçmalığını gerçek askerler aracılığıyla sinemaya aktarıyor.