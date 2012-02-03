-Berlin Film Festivali'nde iki Türk filmi ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - 62. Berlin Film Festivali'nde Türkiye'den iki film yer alıyor. Ankara Sinema Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 9-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Emin Alper'in yönettiği ''Tepenin Ardı'' festivalin ''forum'' bölümünde, Reis Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği ''Lal Gece'' filmi ise ''generation'' bölümünde gösterilecek. Berlin Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bir Türkiye standı açılacak. Standın yönetimini, Ankara Sinema Derneği üstleniyor. Stantta dağıtılmak üzere kısa film ve belgeseller ile uzun metrajlı filmleri içeren İngilizce iki ayrı katalog hazırlandı. Stantta yapımcı, yönetmen, dağıtımcı, festival yöneticisi, sinema işletmecisi, uluslararası sinema kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye sineması hakkında bilgi verilecek. Dağıtılan uzun ve kısa metrajlı filmler ve standa gelen kişilerin istekleriyle ilgili festival bitiminde hazırlanacak rapor sinema sektörüne dağıtılacak. Berlin Film Festivali Forum bölümüne seçilen ''Tepenin Ardı''nın 10 Şubat'ta yapılacak galasına yönetmen Emin Alper, yapımcılar Enis Köstepen, Seyfi Teoman, oyuncular Reha Özcan, Mehmet Özgür, Berk Hakman ve Banu Fotocan katılacak. Generation bölümünde gösterilecek ''Lal Gece'' filminin 11 Şubat'taki galasında, yönetmen Reis Çelik, yapımcı Anıl Çelik, oyuncular İlyas Salman ve Dilan Aksüt, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, ses mühendisi Ekrem Çelik ve sanat yönetmeni Burcu Karakaş yer alacak. Ayrıca Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği tarafından 13 Şubat Pazartesi günü Türk gecesi düzenleyecek.