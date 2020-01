Berlin Film Festivali başlıyor

7-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 63. Berlin Film Festivali'nin bu yıl jüri başkanlığı koltuğunda Çinli yönetmen Wong Kar Wai oturacak. Jüri üyeleri arasında yine dünya sinemasının tanınmış isimleri bulunuyor. Danimarkalı yönetmen Susanne Bier, Alman yönetmen Andreas Dresen, Amerikalı yönetmen ve sinematograf Ellen Kuras, İranlı yönetmen Şirin Neshat, Amerikalı aktör Tim Robbins ve Yunan yönetmen Athina Rachel Tsangari, uluslararası kategoride Altın Ayı'ya uzanacak filmleri belirleyecekler.

Bu yıl yarışacak filmler arasında Türk yapımı film yer almıyor. Diğer yandan, annesi Alman, babası Türk olan başarılı yönetmen Thomas Arslan'ın ‘Gold' filmi uluslar arası kategoride yarışacak yapımlar arasında yer alıyor.

Türk asıllı Alman yönetmen Thomas Arslan'ın filmi 'Gold' Altın Ayı için yarışacak.

Festivalde yarışacak diğer filmler ve yönetmenleriyse şöyle sıralandı:

Brunot Dumont "Camille Claudel 1915"

Boris Khlebnikov "A Long and Happy Life"

Emmanuell Bercot "On my Way"

Danis Tanovic "An Episode in the Life of an Iron Picker"

Sebatian Lelio "Gloria"

Pia Marais "Layla Fourie"

Frederik Bond "The Necessary Death of Charlie Countryman"

Hong Sangsoo "Nobody's Doughter Haewon"

Ulrich Seidl "Paradise: Hope"

Jafar Panahi ve Komboziya Partovi "Closed Curtain"

Calin Peter Netzer "Child's Pose"

David Gordon Green "Prince Avalanche"

Gus van Sant "Promised Land"

Guillaume Nicloux "La Religieuse"

Steven Soderbergh "Side Effects"

Emir Baigazin "Uroki Garmonii",

Denis Cote "Vic+Flo ont vu un ours"

Malgoska Szumowska "In the Name of"

Yarışmasalar da varlar

Türk yapımı film yarışma bölümünde yer almasada, Türk filmleri festivaldeki yerini alacak. Reha Erdem'in merakla beklenen filmi ‘Jin', Generation bölümünde gösterilerek dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Diğer yandan ‘Kısa Metraj' bölümünde Köken Ergun'un ‘Aşure' adlı filmi ve ‘Panorama' bölümünde de Aslı Özgen'in ‘Hayatboyu', Uğur Yücel'in ‘Soğuk' adlı filmleri izleyiciyle buluşacak.

Festivalde onur ödülü alacak isim de belirlendi. Festival Komitesi'nin bu yıl seçtiği isim, ünlü Fransız belgesel film yapımcısı Claude Lanzmann.