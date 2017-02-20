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Dünya
Deutsche Welle

Berlin: Erdoğan'dan miting talebi gelmedi

Alman hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin kendilerine resmi bir talep iletilmediğini açıkladı.

20 Şubat 2017 19:54

Alman hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada Almanya'da referandum mitingi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümete "somut bir talep” ulaşmadığını bildirdi.

Steffen Seibert, federal hükümetin böylesi organizasyonlara prensipte karşı olmadığını belirterek "Federal hükümet ülkemizde düşünce ve toplanma özgürlüğünü savunuyor” şeklinde konuştu.

Seibert, önemli olanın organizasyonu düzenleyen sorumluların Türkiye iç politikasındaki şiddetli kutuplaşmayı Almanya'ya taşımamaları olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, cumartesi günü Oberhausen kentinde "Memleket Sevdalıları Evet Diyor” mitingiyle Almanya'da referandum kampanyasını başlatmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde Yıldırım, Erdoğan'ın da Avrupa'daki seçmenlere seslenmeyi planladığını açıklamıştı.

Yıldırım'ın açıklaması sonrasında birçok Alman politkacıdan eleştiriler gelmiş, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti yapılacak referandum mitinglerinden dolayı endişe duyulduğunu ve böylesi mitinglere karşı olunduğunu açıklamıştı.

Eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer düşünce ve toplanma özgürlüğü nedeniyle yasal olarak karşı çıkamayacaklarını, bu nedenle federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesi gerektiğini belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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