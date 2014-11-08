Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıldönümü kutlanıyor



Brandenburg Kapısı ve çevresinde Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 25'inci yıldönümü nedeniyle bir festival düzenleniyor. Hafta sonu boyunca sürecek etkinlikler çerçevesinde tanınmış bazı müzik gruplarının da sahne alması bekleniyor.

Şehrin farklı noktalarında kurulan dev ekranlarda 25. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan animasyon gösterileri sunuluyor.

'Işık Duvarı' için 7 bin balon

"Işık Duvarı" isimli sanat projesi çerçevesinde Berlin Duvarı'nın uzaldığı hat boyunca 7 bin balon bağlandı. Balonlar yarın helyum gazıyla şişirildikten sonra Berlin semalarına salınacak.

Berlin Belediyesi'nin kültür projelerinden sorumlu basın sözcüsü Gabriele Miketta, balonların helyum gazıyla şişirilmelerinin saatler alacağını, yarın saat 19:20'den itibaren Brandenburg Kapısı'ndan salıverilmelerine başlanacağını söyledi. "Işık Duvarı" projesi kapsamında toplam 7 bin balonun tamamının salıverilmesi yarım saati bulacak.

Merkel: 'Doğu Almanya hukuk devleti değildi'

Bu arada kendisi de Doğu Almanya kökenli olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarihe karışan Doğu Almanya Cumhuriyeti (DAC) ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Merkel, DAC'nin bir hukuk devleti olmadığını söyledi. "DAC'de proleteryanın diktatörlüğü ve komünist partinin liderliği esastı" diyen Merkel, buna karşı çıkan kişiler açısından yürürlükteki yasaların yalnızca kağıt üzerinde kaldığını vurguladı.

Dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher ise 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan fırsatların iyi değerlendirilmediğini söyledi. Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Genscher, Ukrayna krizi ile birlikte Doğu ile Batı arasında artan gerilimin Avrupa'da yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Gorbaçov: 'Avrupa halklarının bayramı'

Öte yandan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov da kutlamalar çerçevesinde Berlin'e geldi. Gorbaçov, "Bild" gazetesi için kaleme aldığı makalede, duvarın yıkılmasını "Avrupa halklarının bayramı" olarak niteledi. Yazıda, "Berlin Duvarı insanları ve aileleri ayırmakla kalmadı; birbirlerini karşılıklı olarak nükleer savaş kıyametiyle tehdit eden, Avrupa ve dünyadaki kamplaşmanın sembolüydü" ifadelerine yer verildi.

Gorbaçov, Almanların Berlin Duvarı'nı yıkarak Soğuk Savay'ın sona ermesine önemli katkı sağladığını savundu.