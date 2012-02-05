Berlin Duvarı'ndaki gecekondu tapuyu alıyor

T24 - Soğuk Savaş'ın simgesi yıkılırken büyük bir direniş gösterip duvarın dibine yaptığı gecekonduyu koruyan Osman Kalın tapu alıyor.





Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberi şöyle:



Türkiye, Sarkozy ile uğraşadursun AB’nin daha büyüğü olan Almanya’yı dize getiren bir gurbetçinin öyküsüdür bu. Osman Kalın, bugün yaşı 86 olmuş piri fani bir ihtiyar. Sakalını değirmende ağartmadı. Türk işi zekâsı, kıvraklığıyla yıllar önce kamuoyunda tanınmıştı. Gazete ve TV’lerin Berlin Duvarı’na gecekondu yapan, bahçesinde sebze yetiştiren Türk olarak takdim ettiğinde şöhreti sınırları aşmıştı. Bir ara hayatının filme çekileceği söylendi. Sırrı Süreyya Önder ve Yılmaz Erdoğan’ın isimleri senarist-yönetmen olarak geçiyordu. İsmi de öyküsü kadar ilginç olacaktı: ‘Bir Türk dünyaya kederdir.’ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yakında piyasaya çıkacak ‘Artı 90’ isimli dergisi güzel bir çalışmaya imza atmış. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Osman Kalın’la görüşmüş. Mehtap Altınok’un kaleme aldığı izlenimler ‘girişimcilik, fırsatçılık, ilginçlik’ abidesi bu olayın nereden nereye geldiğini yeniden hatırlattı bizlere.

İlk gurbetçi kuşağından Osman Kalın. Yozgat’tan kalkıp Almanya’ya gittiğinde Berlin’e yerleşiyor. Soğuk Savaş dönemi ve Almanya gibi Berlinde ikiye ayrılmış durumda. Berlin Duvarı’nda bulduğu 25 metrekarelik toprağı gözüne kestiriyor. Ne de olsa Anadolu insanı. Orayı küçük bir bahçeye çeviriyor. Domates, biber, salatalık ekiyor. Tabii iş bununla kalmıyor. Yavaş yavaş araziyi genişletiyor. Üstüne de Almanların lügatinde bile olmayan ‘gecekondu’ yapıyor. Kanuna, kurala bağlılığıyla bilinen Almanların buna izin vermesi düşünülemez. Batı Berlin Belediyesi müdahale ediyor ama ortada bir sorun var. Kalın’ın toprağı Doğu Berlin’de kalmış! Yani müdahale etse, uluslararası sorun olacak. 1991’de duvar yıkıldığında Osman Amca’nın toprağı 500 metrekareye ulaşıyor.

Papaz destekli direniş



Duvar yıkılıp, Berlin tek şehir haline gelince baskılar artıyor. Bir insanın talihi yüzüne gülmeyegörsün… Bu sefer de iki devlet yerine iki kasaba arasında sınır ihtilafı başlıyor. Kreuzberg ve Mitte ilçeleri arasında anlaşmazlık çıkıyor. Belediye, 1996 yılında dozerle kapıya dayanınca yeni bir şoku daha yaşıyor Almanlar. Eline kazma, kürek alıp çatıya çıkan Osman Kalın, “Ölürüm yine yıktırmam” direnişinin sonucunu alıyor. ‘Hacı Osman’ sıkıştığı noktalarda yanı başındaki kilisede papaz olan dostu Müller’in de yardımıyla Alman kuvvetlerini püskürtüyor.

Hedef otel yapmak



Berlin Duvarı’nın dibinde 30 yıldır kazma, kürekle korunmuş bir ‘Osman’lı toprağı var. Bu mücadele yakında hukuk zaferiyle sonuçlanacak. Alman yasaları gereği 30 yılı doldurduğu için yapılaşmaya tapu veriliyor. Osman Kalın, Berlin Duvarı’na yaptığı gecekonduya tapu alan Türk olarak tarihteki yerini alacak. Tapunun alınmasına az bir süre kalsa da ne olur ne olmaz düşüncesiyle gecekondu koruma görevi sürüyor. Nöbeti oğul Mehmet Kalın almış durumda. Osman Kalın artık çok yaşlı. Geçen yıl eşini kaybetmiş. Oğlu ve gelini gündüzleri yanına gelse de geceleri yalnız yaşıyor. Unutkanlık hastalığıyla pençeleşiyor. Yine de hastalığın hafızasından silmediği karelerin başında Almanlarla mücadelesi geliyor. ‘Osman’lı toprağında fütuhat tamamlansa da, imar hareketleri sürecek gibi. Gündemde yeni hamleler var. Tapu alınır alınmaz gecekondunun yıkılıp yerine büyük bir otel yapılması düşünülüyor.



