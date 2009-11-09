Berlin duvarı 20. yılında bir kez daha yıkılacak!

Berlin duvarının yıkılmasının 20'inci yıldönümü kutlamaları için son hazırlıklar yapılıyor. Duvarın yıkılması, kapitalizmin zaferinin en önemli sembollerinden biri olarak görülüyor.



Almanya'da kutlama hazırlıkları yapılırken, BBC'nin yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, dünya genelinde serbest piyasa sistemine olan inancın giderek zayıflamakta olduğunu ortaya koydu. 27 ülkede ankete katılanların yalnızca yüzde 11'i, kapitalizmin doğru işlediği görüşünde.



Katılımcıların üçte ikisi refahın dağılımında hükümetlerinin daha etkin rol oynamasından yana. 9 Kasım 1989'da, bir Doğu alman yetkilinin, açıklanamayan bir şekilde, sınırların açılacağını söylemesi üzerine, binlerce kişi duvara ve sınır geçişlerine akın etmiş, ne yapacağını bilemeyen sınır muhafızları müdahale etmeyince sınırlar fiilen açılmıştı. Duvarın yıkılışınının yıl dönümü olduğunu, Berlin merkezinde, ve duvarın geçtiği yerlerde yürüyüp de farketmemek zor. Büyük bir organizasyon yapılmış durumda. Yüzbinlerin katılması beklenen kitlesel etkinlikler Alman bestecilerin eserlerinden oluşan bir klasik müzik konseriyle başlayacak.



Sonrasında aralarında Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu liderler, uluslararası siyasetçiler, doğu Alman sivil toplum liderleri, ünlü Brandenburg kapısını doğudan batıya yürüyecekler. Liderlerin konuşmalarıyla devam edecek olan kutlamalarda en çok öne çıkarılan etkinlik ise Berlin duvarını ve 89'un zincirleme etki yapan olaylarını sembolize eden 2.5 metrelik bin kadar domino taşının devrilecek olması.



Independent: ''Dünyamızı yeniden şekillendiren devrim''



Berlin Duvarı'nın yıkılması, sadece Doğu ve Orta Avrupalıların özgürlüğe kavuşmasını sağlamakla kalmadı, Sovyetler Birliği'nin de çökmesini getirdi. Soğuk Savaş'ın sona ermesi de, nükleer yokolma tehdidinin de azalması anlamına geliyordu. Özgürlük, ekonomik ve sosyal ilerleme, Sovyet bloğundan sekiz üyenin Avrupa Birliği'ne üyeliğini ve diğerlerinin de bu yöndeki heveslerini doğurdu.



Ancak duvarın yıkılması korkunç yan etkilere de sebep oldu. Yugoslavya kanlı bir şekilde parçalandı ve Rusya'da otoriter bir rejimin tohumlarını eken serbest piyasa gangsterliği ortaya çıktı. Ayrıca Çin demokrasiyi değil, ama piyasa ekonomisini kucakladı. Çinliler için dönüm noktası Berlin Duvarının çöküşü değil, Tiananmen katliamı oldu.



Duvarın yıkılması sırasında yaşanan coşkunun haklılığı ortaya çıkmıştır. Ama yeni sorunlar da var. İklim değişikliği, islami terör, ekonomik altüst oluş ve nükleer silahların yayılması. Dünya bir duvarı yerle bir etmeyi başardı, ama diğerleri daha duruyor.



Times: Duvarın yıkımı kıtanın diğer yarısında refahın da habercisi olalar görülmüştü. Ancak bu gerçekleşmedi.



Berlin duvarı, insanlardan fırsatları, adaleti ve özgürlüğü esirgeyen yolsuzluğa bulaşmış sistemin aşırı kullanılan simgelerinden biriydi. Yıkımıysa kıtanın diğer yarısında refahın da habercisi olarak görülmüştü.



Ancak bu gerçekleşmedi. Komünizmin yıkılması ayrıca istikrarın da çökmesi, eski düşmanlıkları ortaya çıkması, suç ve yolsuzluğun patlamasını beraberinde getirdi. Balkanların büyük bölümünde birinci dünya savaşının milliyetçilik yaklaşımları geri döndü. Doğu'yu NATO ve Avrupa Birliği'ne entegre etmek asil bir idealdi, ancak zor ve maliyeti yüksek bir görev olacaktı. Doğu ile batı arasında hala bir uçurum var.