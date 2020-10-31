Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi, ABD seçimlerine günler kala Trump'ın balmumu heykelini çöp kutusuna yerleştirdi

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi, 3 Kasım seçimlerine kısa süre kala ABD Başkanı Donald Trump'ın balmumu heykelini bir çöp kutusuna yerleştirdi.

Trump'ın yerleştirildiği çöp kutusunun üzerine ABD liderinin sloganına göndermede bulunularak, "Trump'ı çöpe atın ve Amerika'yı tekrar muhteşem yapın" yazıldı.

Müzenin pazarlama müdürü Orkide Yalçındağ, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, "Bu yaptığımız hareket sembolik diyebiliriz. Berlin'deki Madame Tussauds müzesi, seçimlere hazırlık olarak bütün balmumu Trump heykellerini kaldırdık" dedi.

Çöp kutusunun içine çöp poşetleri ve Trump'ın, "Sahte haber", "Berlin'i Seviyorum", "Kovuldun" ifadelerini içeren tweetlerinden alıntılar konuldu.

Çöp kutusunun dışında eski ABD liderleri Barack Obama ve Ronald Reagan'ın heykelleri bulunuyor.