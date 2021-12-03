Berlin'de bir devir kapanıyor: Merkel, askeri törende Doğu Alman pop hitiyle veda etti

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün akşam yapılan askeri törenle 16 yıldır yürüttüğü göreve sembolik olarak veda etti. Merkel'in önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de görevde olması bekleniyor.

Törende Bundeswehr askeri bandosu, Merkel için Beethoven'dan bir parça, bir romantik şanson ve bir de Doğu Alman pop klasiği çaldı.

Kendi onuruna yapılan töreni çoğunlukla ifadesiz bir şekilde izleyen Alman lider, siyah bir ceket ve siyah eldivenler giydi.

Törenden saatler önce Merkel, Koronavirüs'e karşı daha sıkı önlemler açıklamış ve halefi Olaf Scholz kararları "aşısızların kapanması" olarak nitelendirmişti.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Merkel'in törenleri selefleri Gerhard Schröder ve Helmut Kohl'unkilerden daha küçük oldu.

Merkel'in törene 54'ü görev süresinde kabinesinde görev alan bakanlar olmak üzere yaklaşık 200 kişi davet ettiği ifade edildi. Scröder'in vedasına 600 kişi katılmıştı. Alman lider törende bir dönem halefi olarak görülen, ancak partinin kalbini kazanmayı başaramayan Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in yanında oturdu.

Törende yaptığı kısa konuşmada ofiste geçirdiği 4 dönemin de "olaylı ve sıklıkla zorlayıcı yıllar" olduğunu söyleyen Merkel, "Beni siyasi ve insani olarak zorladı; ancak kendimi başarılı olmuş gibi hissediyorum" dedi.

Törede Merkel'in seçtiği üzere, Großer Gott, wir loben Dich, Für mich soll’s rote Rosen regnen ve Du hast den Farbfilm vergessen şarkıları çalındı. Du hast den Farbfilm vergessen şarkısı 1970'li yıllarda Doğu Almanya'nın en büyük hitlerinden biriydi. Merkel'in, Doğu Almanya'daki çocukluğuna ithafen bu şarkıyı seçtiği konuşuluyor.