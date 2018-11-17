Berlin Büyükelçiliği çatısında organik bal üretiyorlar

Mehmet ÇINAR/BERLİN, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin Berlin Büyükelçiliği çatı katında yaklaşık 6 yıl önceki Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından 3 kovanla başlatılan organik bal üretiminde, kovan sayısı 10\'a yükseldi. Büyükelçilikte üretilen ballar, küçük kavanozlarla ziyaretçilere hediye ediliyor.

Türkiye\'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya\'nın ikinci en büyük şehir parkı konumundaki 210 hektar büyüklüğündeki Grober Tiergarten\'in hemen yanındaki Tiergartenstrasse\'de faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 6 yıl önce dönemin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından, Büyükelçilik binasının çatısı mini bahçeye dönüştürülerek, 3 kovanda organik bal üretimi başlatıldı. Çam ağaçları da dikilen çatıda, kovan sayısı zamanla 10\'a çıkartıldı. Üretilen organik ballar, hem Türkiye\'den gelen heyetlere hem Alman hem de diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere küçük kavanozlarda hediye ediliyor.

ATSO HEYETİNE HEDİYE EDİLDİ

Almanya ve Antalya arasındaki turizm, tarım, sanayi gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Ticaret Sanayi Odası\'nın (ATSO) öncülüğünde Berlin\'e gerçekleştirilen iş gezisinde Büyükelçiliği ziyaret eden ATSO Başkanı Davut Çetin başkanlığındaki heyete, Büyükelçi Ali Kemal Aydın tarafından, çatı katında üretilen organik ballardan hediye edildi. Büyükelçi Aydın, heyete çatı katındaki arı kovanlarının bulunduğu mini bahçeyi de gezdirdi.

6 YILDIR ÜRETİM YAPIYORLAR

Büyükelçi Aydın, organik bal üretiminin 6 yıldır devam ettiğini belirterek, \"Berlin\'de evlerde yapılan bal üretimini örnek alarak bir sürü Alman kuruluşu da sonrasında bulundukları yerde bal üretimine başladı. Arılar tabiat için, insanlık için çok önemli. Büyük bir parkın yanında olmamızın avantajıyla biz de lezzetli, organik bal üretiyoruz. Burada elde ettiğimiz balları da küçük kavanozlarla hem Türk hem Alman misafirlerimize ikram ediyoruz\" dedi.

KAVANOZUN ÜZERİNDE ELÇİLİK BİNASI VE TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAFI VAR

Son 2 yılda yaklaşık 50 kilo organik bal üretimi gerçekleştiğini belirten Büyükelçilik görevlileri, uygulamanın bölgede örnek teşkil ettiğini de söyledi. Büyükelçiliğin hediyelik bal kavanozları üzerinde ise binanın, önündeki Türk bayrağı ile birlikte fotoğrafına yer veriliyor. Kavanoz etiketinde, \'Sefaret Balı. T.C. Berlin Büyükelçiliği\'nin terasında üretilmiştir. Yüzde 100 doğal baldır\' şeklinde hem Türkçe hem de Almanca tanıtım yazısı bulunuyor.



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