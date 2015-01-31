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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Yunanistan'ın borç kesintisi talebini reddediyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Atina’nın borç kesintisi talebini reddettiklerini açıkladı

31 Ocak 2015 13:18

Yunanistan'da SYRIZA - ANEL koalisyonunun borç kesintisi talebi reddedildiği için Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu ile işbirliğini durdurması üzerine Berlin'den açıklamalar geldi. Hamburger Abendblatt gazetesine bir mülakat veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'a reform politikalarına devam çağrısında bulundu. Merkel, “Avrupa, Yunanistan ile ve krizden özellikle etkilenen diğer ülkelerle, reform ve tasarruf çabalarına devam ettikleri takdirde, dayanışma içinde olmaya devam edecektir” dedi.

Atina'nın talep ettiği borç kesintisini reddettiğini yineleyen Merkel “Daha şimdiden özel alacaklılarda gönüllü bir feragat söz konusu, bankalar Yunanistan için milyarları siliyor. Bundan daha fazla bir borç kesintisi göremiyorum” dedi.

 

'Sorumluluk sahibi olsaydım...'

 

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Yunan politikacılara yüklendi. Welt gazetesine konuşan Schäuble “Eğer sorumluluk sahibi Yunan bir siyasetçi olsaydım, borç kesintisi üzerine tartışma yaratmazdım” dedi.

Almanya Maliye Bakanı “Yunan borçlarının nasıl finanse edildiğini bilenler 2020 yılına kadar bir sorun olmadığını görür” dedi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) beklentilerine göre Yunanistan'daki olumlu gelişme sayesinde borç kotasının 2020 yılında yüzde 112 seviyesine ineceğini belirten Schäuble “Bu İtalya'nın bugünkü seviyesinin altında. Borç kesintisi hakkında spekülasyon yapmak için bir neden göremiyorum” dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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